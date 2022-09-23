Özbekistan'dan Rusya kararı: Mir'in kullanımı durduruldu
Özbekistan'da Rusya Ulusal Ödeme Sistemi Mir'in kullanımı durduruldu.
Özbekistan'da ki bankalar arası ödeme sistemi UZCARD'ın, Rusya'nın Ulusal Ödeme Sistemi Mir'in kullanımını durdurduğu bildirildi.
UZCARD'ın resmi internet sitesinde yapılan yazılı açıklamada, bugünden itibaren Rus Ödeme Sistemi Mir'in kullanımının durdurulmasına karar verildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"Birleşik Cumhuriyet İşleme Merkezi, UZCARD ödeme sistemi katılımcısı tarafında gerekli teknik işlemlerden dolayı bugün saat 09.00'dan itibaren altyapıda Mir kartlarının hizmetini askıya aldığını bildiriyor."
Açıklamada, UZCARD-Mir ortak rozetli kartlarının, Özbekistan genelinde PS UZCARD altyapısında her zamanki gibi çalıştığı hatırlatıldı.
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