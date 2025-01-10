Özel bankanın sitesinden sızdırıldı: Köprü ve otoyol fiyatlarına dev zam!

Yayınlanma: 10.01.2025 - 17:31

Güncelleme: 10.01.2025 - 18:09

Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine yapılacak zam oranları ve yeni tarifeler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın resmi açıklaması beklenirken özel bir bankanın sitesinde ortaya çıktı. Özel bankanın internet sitesinde paylaşılan tablo, 2025 yılı için geçerli olacak yeni fiyatları gözler önüne serdi.

ZAM ORANI YÜZDE 43.9

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada köprü ve otoyol ücretlerine zam yapılacağını duyurmuştu. Ancak yeni tarifeler henüz Bakanlık tarafından açıklanmadan, bir özel bankanın blog yazısında ayrıntılar paylaşıldı. Paylaşılan rakamlara göre zam oranı yüzde 43,9 olarak belirlendi.

KÖPRÜ GEÇİŞ ÜCRETLERİ

2025 yılı itibarıyla köprülerde uygulanacak zamlı geçiş ücretleri şu şekilde olacak:

Osmangazi Köprüsü: 798 TL

798 TL 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü: 47.5 TL

47.5 TL Yavuz Sultan Selim Köprüsü: 100 TL

100 TL 1915 Çanakkale Köprüsü: 842 TL

OTOYOL GEÇİŞ ÜCRETLERİ

2025 yılında otoyol geçiş ücretleri de zamlanıyor. İşte yeni tarifeler:

Ankara-Niğde Otoyolu: 590 TL

590 TL Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu: 1971 TL

1971 TL İzmir-Aydın Otoyolu: 57.5 TL

57.5 TL İzmir-Çeşme Otoyolu: 41 TL

41 TL Anadolu Otoyolu: 269 TL

269 TL Avrupa Otoyolu: 133 TL

133 TL Çukurova Otoyolları: 80 TL - 156 TL

80 TL - 156 TL Kuzey Çevre Otoyolu: 431 TL

431 TL Kuzey Marmara Avrupa Otoyolu: 172 TL

172 TL Kuzey Marmara Anadolu Otoyolu: 403 TL

403 TL Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu: 230 TL

230 TL Malkara-Çanakkale Otoyolu: 785 TL

İşte bankanın internet sitesinden yayımlanan o belge: