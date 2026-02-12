Özel İtalyan Lisesi'nde 'sıfır zam' eylemi büyüyor: 'Mussolini mezarından çıksa...'

Tez-Koop-İş Sendikası’na bağlı İstanbul 5 No’lu Şube üyelerinin Özel İtalyan Lisesi’nde başlattığı grev devam ediyor. Okul önünde yapılan basın açıklamasına Sendika Genel Başkanı Haydar Özdemiroğlu da katıldı. Grev, sloganlar ve halaylar eşliğinde sürdü.

'MUSSOLİNİ MEZARINDAN ÇIKSA...'

Basın açıklamasında konuşan Özdemiroğlu, Nisan ayında başlayan toplu iş sözleşmesi sürecinde çoğunluk sağlanmasına karşın işverenin masaya isteksiz oturduğunu söyledi. Birinci yıl için sunulan “sıfır zam” teklifini eleştiren Özdemiroğlu, bunun öğretmenleri asgari ücret düzeyine mahkûm etme girişimi olduğunu ifade etti.

İşverenin grev sürecindeki tutumunu da eleştiren Özdemiroğlu, grev oylamasına yapılan itirazları ve öğretmenlere yönelik disiplin baskılarını “beceriksizlik ispatı” olarak nitelendirdi. Avrupa’daki aşırı sağ eğilimlere gönderme yapan Özdemiroğlu, “Mussolini bile mezarından çıksa, gelse; bu yönetimin yaptıkları benim nasıl aklıma gelmedi diye hayretler içerisine düşer” dedi.

EYLEMLER GENİŞLETİLECEK

Öğretmenlik mesleğinin onuruna vurgu yapan Özdemiroğlu, mücadelenin yalnızca Özel İtalyan Lisesi çalışanları için değil, örgütlenemeyen özel okul öğretmenleri için de önem taşıdığını belirtti. Sendikanın süreci Dışişleri ve Milli Eğitim Bakanlıkları nezdine taşıyacağını, Ankara’da İtalya Büyükelçiliği önünde de basın açıklaması yapılacağını açıkladı.

UNI Küresel Sendika aracılığıyla Avrupa kamuoyunun da bilgilendirileceğini söyleyen Özdemiroğlu, “Özel okullarda öğretmenlik yapıp örgütlenemeyen, toplu iş sözleşmesi yapamayan öğretmenler var. Bu grev onlar için bir umuttur. Buradan başarıyla çıkmak zorundayız. Özel İtalyan Lisesi öğretmenlerinin grevi başarıya ulaştığında örgütlü, örgütsüz tüm öğretmenler Tez-Koop-İş çatısı altında örgütlenerek bu mücadeleyi birlikte vermeye gelecektir. Ben buna inanıyorum. Değerli arkadaşlar hiç geri durmayacağız. Herkesin gözü kulağı burada. Öğretmenler tarihinde ilk defa grev yapıyor. Onu da burada, Özel İtalyan Lisesi'nde yapıyorlar” diye konuştu.

Özdemiroğlu konuşmasını, “Köy Enstitülerinde yakılan aydınlanma meşalesinin tohumları, bugün İtalyan Lisesi’nde fideye dönüşmüştür” sözleriyle tamamladı.

Basın açıklaması sırasında “Öğretmenler burada adalet nerede”, “İş ekmek yoksa barışta yok”, “Bu daha başlangıç mücadeleye devam”, “Birleşe birleşe kazanacağız” sloganları atıldı.

Sendika, grevin milletvekilleri ile emek ve meslek örgütlerinin dayanışması ve kamuoyunun desteğiyle sürdüğünü bildirdi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul’daki Özel İtalyan Lisesi’nde görev yapan Türk öğretmenler, yıllardır devam eden ücret ve çalışma koşulları eşitsizlikleri nedeniyle grev kararı almıştı. Aynı okulda benzer görev ve ders yüküne rağmen Türk öğretmenlerin İtalyan meslektaşlarına göre yaklaşık 5–6 kat daha düşük ücret alması, öğretmenlerin mesleki statü ve ücret adaleti taleplerinin karşılanmaması ve toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin tıkanması grevin temel sebeplerini oluşturdu. Öğretmenler, “eşit işe eşit ücret” talebiyle başlattıkları eylemin, ağır çalışma koşullarına ve ayrımcı uygulamalara karşı onur mücadelesi olduğunu belirtti.