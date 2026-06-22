Özel okul ücretlerinde rekor tırmanış: Yıllık eğitim maliyeti 3 milyon TL'ye dayandı

Çocuklarının eğitimi için özel okul tercih etmeyi planlayan aileler, 2026-2027 eğitim öğretim yılı kayıt sürecine odaklandı. Özellikle büyükşehirlerde kayıt hareketliliği artarken, Türkiye'nin en yüksek ücretli eğitim kurumları arasında yer alan bazı özel liselerde yıllık öğrenim ücretlerinin 2,5 milyon TL'nin üzerine çıktığı ifade ediliyor. Yatakhane, yemek ve diğer ek giderlerin de eklenmesiyle toplam maliyetin yaklaşık 3 milyon TL seviyesine ulaştığı belirtiliyor.

EN YÜKSEK ÜCRETLİ ÖZEL OKULLAR AÇIKLANDI

2026 yılı itibarıyla en yüksek ücretli okullar arasında yer alan British International School'un yıllık eğitim ücretinin 52 bin 500 dolar olduğu belirtiliyor. Bu tutar güncel kurla yaklaşık 2 milyon 751 bin TL'ye karşılık geliyor.

Robert Koleji'nde ise hazırlık sınıfı ücreti 2025 yılı için 1 milyon 728 bin 900 TL olarak açıklanırken, 7 gün yatılı ve yemekli eğitim için ek ücretin yıllık 1 milyon 600 bin TL ile 1 milyon 950 bin TL arasında değiştiği belirtiliyor.

İstanbul Saint-Joseph Fransız Lisesi'nin 2025 yılı eğitim ücreti 1 milyon 290 bin TL olarak açıklanırken, bu tutara ayrıca yüzde 10 KDV ekleniyor.

Alman Lisesi'nde eğitim ücreti 1 milyon 395 bin TL seviyesinde bulunurken, taksitli ödeme seçeneğinde toplam ücret 1 milyon 500 bin TL'ye ulaşıyor.

Üsküdar Amerikan Lisesi'nin eğitim ücreti 1 milyon 395 bin TL olarak açıklanırken, Tarsus Amerikan Koleji'nde eğitim ücreti 1 milyon 104 bin TL, 7 gün yatılı eğitim ücreti ise 405 bin 861 TL olarak belirtiliyor.

İzmir Amerikan Koleji'nde KDV dahil peşin ödeme tutarı 1 milyon 162 bin 500 TL olurken, İstanbul Özel Notre Dame de Sion Fransız Lisesi'nde bu rakam 1 milyon 116 bin 250 TL olarak kaydedildi.

Saint-Michel Fransız Lisesi'nde eğitim ücreti 1 milyon 45 bin TL olarak açıklanırken, 9. sınıflarda KDV dahil ücret 1 milyon 100 bin TL seviyesinde bulunuyor. Sainte Pulchérie Fransız Lisesi'nde ise eğitim ücreti 1 milyon 45 bin TL, 9. sınıf ücretinin KDV dahil yaklaşık 1 milyon TL olduğu belirtiliyor.

İtalyan Lisesi'nin eğitim ücreti ise 550 bin TL olarak açıklandı.

KOLEJ ÜCRETLERİ NE KADAR?

Bahçeşehir Koleji'nde ilkokul ücretleri 419 bin TL ile 539 bin 600 TL arasında değişiyor.

Bilfen Koleji'nde ilkokul ücretleri ortalama 1 milyon 221 bin 500 TL, ortaokul ücretleri ise ortalama 1 milyon 15 bin TL seviyesinde bulunuyor. Ayrıca yemek ücretinin 225 bin TL artı KDV olduğu belirtiliyor.

Doğa Koleji'nde ilkokul ücretlerinin 310 bin TL ile 410 bin TL arasında, ortaokul ücretlerinin ise 340 bin TL ile 450 bin TL arasında olması bekleniyor.

MEV İstanbul Okulları'nda eğitim ücretlerinin 683 bin 20 TL'den başlayarak 756 bin 201 TL'ye kadar çıktığı ifade ediliyor.

ÖZEL OKUL ÜCRETLERİNİ NELER BELİRLİYOR?

Özel okul ücretlerinde kampüs olanakları önemli rol oynuyor. Havuz, spor salonu ve sanat atölyeleri gibi imkanlara sahip okullarda ücretler daha yüksek seviyelerde olabiliyor.

Eğitim dili de fiyatlandırmayı etkileyen unsurlar arasında yer alıyor. Türkçe, İngilizce veya çift dilli eğitim seçenekleri maliyetleri doğrudan etkilerken, uluslararası akreditasyonlara sahip okulların ücretleri de sundukları standartlar nedeniyle daha yüksek olabiliyor.

Servis ve yemek hizmetlerinin ücretlere dahil olup olmaması da toplam maliyet üzerinde belirleyici oluyor. Ayrıca öğretmen kadrosunun niteliği, deneyimi ve akademik yeterliliği de fiyatları etkileyen başlıca faktörler arasında gösteriliyor.

EK GİDERLER MALİYETİ ARTIRIYOR

Özel okul ücretlerinin yanı sıra servis, yemek ve kırtasiye gibi harcamalar da ailelerin bütçesinde önemli yer tutuyor.

2026 yılında yemek ücretlerinin 150 bin TL ile 220 bin TL arasında değişmesi beklenirken, servis, okul kıyafeti ve kırtasiye giderlerinin çoğu zaman eğitim ücretine dahil olmadığı belirtiliyor.

Uzmanlar, bu ek harcamalarla birlikte toplam maliyetin yüzde 30 ila yüzde 40 oranında artabileceğine dikkat çekiyor. Bu nedenle özel okul tercihi yapacak ailelerin kayıt öncesinde tüm gider kalemlerini dikkate alarak bütçe planlaması yapması öneriliyor.