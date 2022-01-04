Özel okulların ücretlerine yapılacak zam oranıyla ilgili açıklama

Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK), okul ücretlerine yapılacak zam oranıyla ilgili sosyal medyadan açıklamada bulundu. TÖZOK, "Azami artış oranının yüzde 62,98 olduğu görülmektedir" ifadelerine yer verdi.

cumhuriyet.com.tr
04 Ocak 2022 Salı, 17:33
Özel okulların ücretlerine yapılacak zam oranıyla ilgili açıklama
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TÖZOK tarafından yapılan açıklamada, 2022-2023 eğitim öğretim döneminde azami fiyat artış oranı yüzde 62,98 olarak açıklandı. TÖZOK tarafından yapılan paylaşımda şöyle denildi:

-MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın geçmiş yıllardaki uygulamaları değerlendirildiğinde 2022-2023 öğretim yılı okul ücretleri için azami artış oranının yüzde 62,98 olduğu görülmektedir.

-Kurumlarımız velilerini ve çalışanlarını göz önüne alarak azami dikkatle bütçe yapacak ve kendi artış oranlarını yayınlayacaklardır.



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