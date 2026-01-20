Özel sektörde sendikalaşma alarmı: Her 100 işçiden sadece 7'si sendikalı!

DİSK-AR tarafından yayımlanan Ocak 2026 tarihli “Sendikalaşma ve Toplu Pazarlık Raporu”, Türkiye’de sendikalaşma ve toplu iş sözleşmesi kapsamına ilişkin resmi veriler ile sahadaki fiili durum arasındaki farkı ortaya koydu. Raporda, özellikle özel sektörde sendikal örgütlenmenin ve toplu pazarlık kapsamının oldukça sınırlı kaldığına dikkat çekildi.

RESMİ VERİLER İLE FİİLİ DURUM ARASINDA FARK VAR

DİSK-AR, "Sendikalaşma ve Toplu Pazarlık Raporu (Ocak 2026)" başlıklı çalışmasında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklanan sendikalaşma verilerinin eksik ve yetersiz olduğuna vurgu yaptı. Türkiye genelinde resmi sendikalaşma oranı yüzde 14,5 olarak açıklanırken, fiili sendikalaşma oranının yüzde 12 seviyesinde kaldığı, toplu iş sözleşmesi kapsamının ise bu oranın da altında olduğu belirtildi.

Bakanlığın işçi sendikalarının üye sayı ve oranlarına ilişkin verileri 17 Ocak 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. DİSK-AR araştırmasında, sendikalaşma ve toplu iş sözleşmesi kapsamının 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu çerçevesinde ele alındığı ifade edildi.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KAPSAMI DAHA SINIRLI

Raporda, ÇSGB Ocak 2026 istatistiklerine göre sendikalı işçi sayısının 2 milyon 413 bin 790, sigortalı işçi sayısının ise 16 milyon 699 bin 84 olduğu hatırlatıldı. Bu verilerle resmi sendikalaşma oranı yüzde 14,5 olarak hesaplanırken, söz konusu oranın sahadaki gerçek tabloyu yansıtmadığı vurgulandı.

DİSK-AR’a göre yalnızca sendikalaşma oranına bakmak yeterli değil; asıl belirleyici olan toplu iş sözleşmesi kapsamındaki işçi sayısı. Bakanlığın Aralık 2025 verileri esas alındığında, aktif toplu iş sözleşmesi kapsamındaki sendika üye sayısının 2 milyon 139 bin olduğu, bu nedenle işçilerin yalnızca yüzde 9,6’sının toplu iş sözleşmesi güvencesi altında bulunduğu kaydedildi.

KAMU VE ÖZEL SEKTÖR ARASINDA BÜYÜK FARK

Genel sendikalaşma oranlarının kamu ve özel sektör işçilerini birlikte kapsaması nedeniyle ortalamanın görece yüksek göründüğü ifade edilen raporda, kamu işçileri arasındaki yüksek sendikalaşma oranının genel oranı yukarı çektiği belirtildi. Buna göre kamu sektöründe çalışan işçilerin yüzde 75,6’sı sendika üyesiyken, özel sektörde bu oran yüzde 6,8’de kaldı.

ÖZEL SEKTÖRDE TABLO DAHA AĞIR

Raporda, kayıtdışı çalışanlar da hesaba katıldığında özel sektördeki gerçek tablonun daha da olumsuz olduğu vurgulandı. Kayıtsız istihdam dahil edildiğinde özel sektör işçi sayısının 18,3 milyona ulaştığı, fiili sendikalaşma oranının ise yüzde 5,9’a gerilediği ifade edildi.

Özel sektörde toplu iş sözleşmesi kapsamının da son derece sınırlı olduğuna dikkat çekilen raporda, yaklaşık 18 milyon 282 bin özel sektör işçisinden yalnızca 800 bininin toplu iş sözleşmesinden yararlanabildiği, bu durumun fiili toplu sözleşme kapsamını yüzde 4,3 seviyesine düşürdüğü kaydedildi.