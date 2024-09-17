Özel sektörün yurtdışı kredi borcu 173 milyar dolara yükseldi! Kısa vadeli borçlar alarm verdi

Yayınlanma: 17.09.2024 - 14:08

Güncelleme: 17.09.2024 - 14:08

Temmuz sonu itibarıyla özel sektörün yurtdışından sağladığı toplam kredi borcu, 2023 yıl sonuna göre 9,5 milyar ABD Doları artarak 173 milyar ABD doları oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), temmuz ayı özel sektörün yurtdışından sağladığı kredi borcu gelişmelerini açıkladı. Buna göre, temmuz sonu itibarıyla özel sektörün yurtdışından sağladığı toplam kredi borcu, 2023 yıl sonuna göre 9,5 milyar ABD Doları artarak 173 milyar ABD Doları oldu.

Vadeye göre incelendiğinde, 2023 yıl sonuna göre uzun vadeli kredi borcunun 6,4 milyar ABD Doları artarak 160,7 milyar ABD doları; kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 3,1 milyar ABD Doları artarak 12,3 milyar ABD Doları düzeyinde gerçekleştiği gözlendi. Bu da (ticari krediler hariç) kısa vadeli borçların yüzde 33.69 oranında arttığını gösterdi.

BORÇLULARA GÖRE DAĞILIM

Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 1,3 milyar dolar arttığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 3,0 milyar dolar artışla 17,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 215 milyon dolar azalmış, tahvil stoku ise 31 milyon dolar azalarak 1,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 31 milyon doları arttığı, tahvil stokunun ise 1,8 milyar dolar artarak 11,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.

Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise 2023 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 2,6 milyar dolar artışla 7,1 milyar dolar; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 411 milyon dolar azalışla 1,2 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

ALACAKLIYA GÖRE DAĞILIM

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak Temmuz sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 2,4 milyar dolar artarak 109,0 milyar dolar olarak gerçekleşti. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 3,0 milyar dolar artarak 10,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.



Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 160,7 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 58,2’sinin ABD Doları, yüzde 34,5’inin Euro, yüzde 2,6’sının Türk Lirası ve yüzde 4,7’sinin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 12,3 milyar ABD Doları tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 43,8’inin ABD Doları, yüzde 14,9’unun Euro, yüzde 35,8’inin Türk Lirası ve yüzde 5,5’inin diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.



Sektör dağılımı incelendiğinde, temmuz sonu itibarıyla 160,7 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 38,1’ini finansal kuruluşların, yüzde 61,9’unu ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu. Aynı dönemde, 12,3 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 78,6’sını finansal kuruluşların, yüzde 21,4’ünü ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.

BİR YIL İÇİNDE YAPILACAK GERİ ÖDEMELER

Özel sektörün yurtdışından sağladığı toplam kredi borcu, temmuz sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde yapılacak olan anapara geri ödemelerinin toplam 52,1 milyar ABD Doları tutarında olduğu gözlendi.