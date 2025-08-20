Özel üniversite ücretleri rekor kırdı: Türk okulları yurtdışı fiyatlarını aştı

Türkiye’de özel üniversite ücretleri her yıl yükselmeye devam ediyor. 2025-2026 akademik yılı için açıklanan rakamlar, özellikle işletme ve psikoloji bölümlerinde ciddi maliyetleri gözler önüne serdi. Koç ve Sabancı gibi önde gelen vakıf üniversitelerinde yıllık eğitim bedeli 1,5 milyon TL’yi aşıyor. Bu durum, birçok aile için ulaşılması güç bir seviyeyi temsil ediyor ve yurtdışı eğitim seçeneklerini yeniden gündeme getiriyor.

TÜRKİYE VE BİRLEŞİK KRALLIK ÜCRETLERİNDE KARŞILAŞTIRMA

Ekonomim’den Hatice İlkimen’in haberine göre, Türkiye’de en yüksek özel üniversite ücreti Sabancı Üniversitesi’nde 1 milyon 595 bin TL olarak belirlendi. Koç Üniversitesi 1 milyon 590 bin TL ile ikinci sırada yer alırken, Özyeğin Üniversitesi 1 milyon 385 bin TL, Bahçeşehir Üniversitesi 1 milyon 334 bin TL ve Kadir Has Üniversitesi 1 milyon 230 bin TL ile ilk beşi oluşturuyor. Listenin devamında İstanbul Bilgi Üniversitesi 1 milyon 190 bin TL, Yeditepe Üniversitesi 1 milyon 127 bin 500 TL, Başkent Üniversitesi 970 bin TL, Bilkent Üniversitesi 950 bin TL ve İstanbul Ticaret Üniversitesi 665 bin TL ile yer alıyor. Bu rakamlar burssuz olarak belirlenen ücretler.

Birleşik Krallık’ta ise aynı bölümlerde yıllık eğitim ücretleri 10 bin 500–13 bin 700 pound arasında değişiyor. Güncel kurla hesaplandığında bu rakamlar 582 bin TL ile 760 bin TL aralığında kalıyor. Üniversite ücretleri ise şöyle:

Buckinghamshire New Üniversitesi: 10.500 pound (yaklaşık 582 bin TL)

10.500 pound (yaklaşık 582 bin TL) York St John Üniversitesi: 10.750 pound (yaklaşık 596 bin TL)

10.750 pound (yaklaşık 596 bin TL) Leeds Trinity Üniversitesi: 12.000 pound (yaklaşık 665 bin TL)

12.000 pound (yaklaşık 665 bin TL) Queen Margaret Üniversitesi: 12.000 pound (yaklaşık 665 bin TL)

12.000 pound (yaklaşık 665 bin TL) Plymouth Üniversitesi: 12.500 pound (yaklaşık 693 bin TL)

12.500 pound (yaklaşık 693 bin TL) Leeds Beckett Üniversitesi: 13.000 pound (yaklaşık 721 bin TL)

13.000 pound (yaklaşık 721 bin TL) West London Üniversitesi: 13.000 pound (yaklaşık 721 bin TL)

13.000 pound (yaklaşık 721 bin TL) Stirling Üniversitesi: 13.200 pound (yaklaşık 732 bin TL)

13.200 pound (yaklaşık 732 bin TL) West of Scotland Üniversitesi: 13.350 pound (yaklaşık 740 bin TL)

13.350 pound (yaklaşık 740 bin TL) Bolton Üniversitesi: 13.700 pound (yaklaşık 760 bin TL)

En yüksek ücret bile Türkiye’deki pek çok vakıf üniversitesinin altında kalıyor.

YURTDIŞI EĞİTİMİ ÖĞRENCİLER İÇİN AVANTAJLI

Türkiye’de özel üniversitelerdeki yüksek öğrenim ücretleri tartışma konusu olurken, yurtdışında eğitim almak giderek daha cazip hâle geliyor. Birleşik Krallık’ta döviz ve kur farkı Türk öğrenciler için maliyet avantajı sağlıyor. Diğer ek maliyetler hesaba katıldığında bile yurtdışındaki üniversite eğitimi, Türkiye’deki yüksek ücretli özel üniversitelere kıyasla daha erişilebilir bir seçenek sunuyor.

Ayrıca yurtdışında eğitim, yalnızca maliyet açısından değil akademik ve kariyer fırsatları açısından da büyük avantaj sağlıyor. Uluslararası tanınırlığı yüksek diplomalar, küresel iş ve staj imkânları ile dil ve kültürel deneyimler, öğrenciler için önemli fırsatlar yaratıyor. Bu durum, pek çok aile ve öğrenciyi Türkiye’deki özel üniversiteler yerine yurtdışı eğitim seçeneklerini değerlendirmeye yönlendiriyor.