Özelleştirmenin adı 'emlakçılık' oldu: 162 milyon dolarlık özelleştirmenin yüzde 70'i 'emlakçılık'tan

16 Ağustos 2022 Salı, 04:00

Kamu mallarının satışını “başarı” olarak gören AKP özelleştirmeyi “arsa satışına” dönüştürdü. Bu yılın yedi aylık dönemindeki 162 milyon dolarlık özelleştirmenin 110.5 milyon dolarlık bölümünü arsa-arazi satışları oluşturdu. AKP dönemindeki toplam özelleştirme gelirinin 4.1 milyar doları da yine arsa-arazi satışlarından geldi.

Resmi Gazete’de sık sık özelleştirme ilanları yayımlanıyor. Denize sıfır noktalardaki Hazine arazileri ihalelerle satılıyor. AKP bunlarla övünüyor. 2022 Yılı Bütçe Gerekçesi’nde özelleştirme uygulamalarının başarı ile yürütüldüğü belirtilirken, bu yolla birçok sektörde serbestleşme sağlandığı, pazar ekonomisinin işler hale getirildiği, pek çok ürün ve hizmetin sunumunda kalite ve verimliliğin arttığı, toplumun refahının yükselmesine katkıda bulunulduğu savunuluyor.

Özelleştirmelerin KİT’lerin bütçe üzerindeki finansman yükünü hafiflettiği, ekonominin rekabetçi yapısını geliştirdiği, iş yapma ortamını iyileştirdiği, devletin birçok sektörden çekilmesini sağlayarak verimlilik, büyüme ve yatırım artışının önünü açtığı, ekonomiye çok yönlü katkı sağladığı ileri sürülüyor.

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut’un çalışmasına göre, bu yılın ocak-temmuz döneminde toplam 162 milyon dolarlık özelleştirme yapılırken bu rakamın 110.5 milyon doları gayrimenkul (arsa-arazi) satışından oluştu. AKP iktidarında 39 milyar dolarlık hisse, 17.3 milyar dolarlık işletme/tesis, 651 milyon dolarlık otel/sosyal tesis, 708 milyon dolarlık varlık satışı yapıldı. CHP’li Bulut, Cumhuriyetin ilk yıllarında milletin alın teriyle yapılan ne kadar fabrika, liman varsa satan, özelleştiren AKP’nin, özelleştirmeleri arsa ve arazi satışına dönüştürdüğünü söyledi. İktidarın “özelleştirme” adı altında “emlakçılığa” soyunduğunu belirten Bulut, “AKP Emlak’tan satılık kelepir arsa ve araziler...” eleştirisini yaptı.

"PLAJDAKİ KUMLARI BİLE SATTILAR"

Özelles¸tirmelerin AKP tarafından tamamen arsa-arazi satıs¸ına do¨nu¨s¸tu¨ru¨ldu¨ğünü belirten Bulut, “Babalar gibi satıyoruz” denilerek toplam 62.9 milyar dolarlık o¨zelles¸tirme yapıldığını, bu satıs¸ın 4.1 milyar dolarlık kısmını arsa-arazi satıs¸larının oluşturduğunu söyledi. Bulut, “Merkez Bankası’nın eksi rezervlerinden de anlaşılacağı üzere bu para çarçur edildi” dedi. Milletin alınteriyle yapılan fabrika, liman, sanayi tesisi, termik santral, maden işletmesi gibi ne varsa özelleştirme bahanesi altında yok pahasına satıldığını dile getiren Bulut, şöyle devam etti: “Yetmedi, derelerin, akarsuların suyunu, ormanlardaki ağaçları, hatta plajdaki kumu bile sattılar. Elde avuçta satacak bir şey kalmayınca arazilere, arsalara göz diktiler. Özelleştirme, bağlamından koparılarak kamuya ait arsa ve arazilerin satışına dönüştü. Buna rağmen Hazine’nin kasası bomboş. Giderayak ülkeyi talan ediyorlar.”