Özelleştirmeye karşı eylem sürerken sendikalar Enerji Bakanı Bayraktar’la görüştü: ‘Asla geri adım yok’

Yayınlanma: 26.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 26.11.2024 - 04:00

Ankara Çayırhan’da madencilerin özelleştirmeye karşı süren eylemlerinde dün sendikalar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile görüştü. Bakana, bu ihalenin “adrese teslim ihale” olacağı yönündeki kaygılar da iletilirken sendikalar Bakanlar Kurulu’ndan gelecek dönüşe göre “açlık grevine” çıkıp çıkmayacaklarına karar verecek.

Santral ve madende örgütlü bulunan iki sendika da “asla geri adım atmayacaklarını” bildirdi. Çayırhan’daki madenciler geçen hafta salı günü gece vardiyasında eyleme başlamışlardı. Yaklaşık 500 maden işçisi madenden çıkmamıştı. Eylem soğuk havaya karşın günlerdir devam ediyor. Ocağın olduğu bölgede kar yağışı devam ederken, sıcaklık eksi 5’e kadar düştü. Madencilerin eylemi sürerken dün Türkiye Maden İş Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul ile Tes-İş Sendikası Genel Başkanı İrfan Kabaloğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile görüştü. Görüşme yaklaşık 2 saat sürdü.

Cumhuriyet’e açıklamalarda bulunan Türkiye Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul, bakana sorunu olduğu gibi anlattıklarını söyledi. Akçul, “Özelleştirmenin sakıncalarını, bölgeye bir faydasının olmadığını, bu işyerlerinin kazançlı işyerleri olduğunu, kafamızda bu ihalenin ‘adrese teslim ihale’ olacağı yönünde algı bulunduğunu aktardık. ‘Bölgenin çıkarı mı, bir kişinin çıkarı mı’ dedik. Bakan bey konuyu Bakanlar Kurulu’nda gündeme getireceğini ifade etti. Özelleştirme İdaresi ve Maliye Bakanlığı’yla da görüşeceğini söyledi. Cumhurbaşkanı ile de görüşecek. Talepleri iletecek. Ondan sonra bize bir dönüş yapacak” dedi.

İKİ GÜN ERTELEME

Akçul, “Açlık grevini bir iki gün erteleyebiliriz. Bakandan dönüş bekliyoruz. Yarın bir dönüş olur diye düşünüyoruz” diye konuştu. Özelleştirmeye kesin olarak karşı olduklarını vurgulayan Akçul, “Biz kökten bu özelleştirmeden vazgeçilmesini istiyoruz” dedi.

Türkiye Maden-İş Sendikası ve Tes-İş Sendikası’nın ortak açıklamasında da “Sayın bakana konunun aciliyetini ve günlerdir burada verilen mücadelede işçilerin ne kadar kararlı olduğunu, bu duruşumuzun sonuç alıncaya kadar devam edeceğini özellikle vurguladık” dendi.