Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan 'acı' değerlendirme: Faiz artırımları canımızı yakacak

Yayınlanma: 03.12.2023 - 18:20

Güncelleme: 03.12.2023 - 18:20

Seçim sonrası peş peşe artırımlarla yüzde 40'a kadar çıkan faize ilişkin Prof. Dr. Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir değerlendirme yaptı.

Faiz artırımlarının can yakacağını; bunun sonucunda ise zombi şirketlerin batacağını, işsizliğin artacağını ve para bulunamayacağını belirten Demirtaş, "Ama faiz artırımına kızmanın alemi yok. Faiz artırımı bir sonuç! Bizim geçmişte yaptığımız hatalarımızın bir sonucu... Kendimiz ettik, kendimiz bulduk" dedi.

Demirtaş, faizin enflasyonun altına indirilip çekilen kredilere değinen ve hatadan ders alınması uyarısında bulunarak "Bin kere uyardım, eninde sonunda Faizin artmak zorunda kalacağını yazdım. Yalvardım yapmayın diye... İlkokul mezunu takipçilerim de dahil herkes anladı. Siyasetçiler anlamadı... Neyse zararın neresinden dönersek kardır..."

Faiz Artırımları Canımızı Yakacak.



??Zombi şirketler batacak

??İşsizlik artacak

??Para bulunamayacak



Ama faiz artırımına kızmanın alemi yok. Faiz artırımı bir SONUÇ! Bizim geçmişte yaptığımız hatalarımızın bir sonucu... Kendimiz ettik, Kendimiz Bulduk.



Sigara içtik, Kanser… — Özgür Demirtaş (@ProfDemirtas) December 3, 2023

Demirtaş şunlari söyledi:

"Faiz Artırımları Canımızı Yakacak.

Zombi şirketler batacak

İşsizlik artacak

Para bulunamayacak

Ama faiz artırımına kızmanın alemi yok. Faiz artırımı bir SONUÇ! Bizim geçmişte yaptığımız hatalarımızın bir sonucu... Kendimiz ettik, Kendimiz Bulduk.

Sigara içtik, Kanser olduk. Şimdi KEMOTERAPİ alıyoruz.

Sigara içmek=Faizi emirle suni olarak indirmek yani Nas Ekonomi Modeli

Kanser=Enflasyon

Kemoterapi=Artan Faizler

Kemoterapi Saçlarımızı döküyor, dişlerimizi kırıyor. Ama Kemoterapi bir sonuç, Sebep hep o sigaradan iki fırt almalarımız!

Faizi Enflasyon altına indirip bedavadan Kredi çekerken iyiydi.... Şimdi BEDAVA diye bir şeyin olmadığını, Bedava peynirin fare kapanında olduğunu öğreniyoruz.

Ağlamak yok!

Hatadan ders alın, bari bir daha yapmayın...

Bin kere uyardım, eninde sonunda Faizin artmak zorunda kalacağını yazdım. Yalvardım yapmayın diye... İlkokul mezunu takipçilerim de dahil herkes anladı. Siyasetçiler anlamadı... Neyse zararın neresinden dönersek kardır..."