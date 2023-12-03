Bankaların faiz yarışı kızıştı! İşte 1 milyon TL'nin aylık getirisi

Yayınlanma: 03.12.2023 - 12:26

Güncelleme: 03.12.2023 - 12:26

Merkez Bankası geçtiğimiz hafta şahin bir faiz artışı yaparak politika faizini yüzde 40 seviyesine çıkardı.

Faiz kararının ardından mevduat ve kredilerde güncellemeye gidildi.

Peki şu anda bankada 1 milyon TL’si olan bir kişi ne kadar kazanıyor? Konuyla ilgili merak edilenleri Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, Milliyet'e açıkladı.

Bayram konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Mevduatlar şu anda yüzde 50’ler seviyesine kadar çıktı. Ancak kredileri ondan biraz daha fazla oranda satmalı ki bankalar kar edebilsin. Şu anda en yüksek faiz yüzde 50’ler seviyesinde.

Faiz artırımı olmadan önce 1 milyon TL’si olan bir kişi 32 günde 45 bin TL civarında aylık kazanç sağlıyordu. Şu anda 1 milyon TL’si olanlar 32 gün vadeli mevduattan 50 bin TL’ye kadar getiri sağlayabiliyor. Bu yatırım ortamını bitiriyor, kişilerin harcamalarını kısıyor. Kişiler ev almak yerine, araba almak yerine paralarını mevduatta tutuyor."