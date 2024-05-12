Özgür Demirtaş'ı 'delirttiler'! Ekonomik kriz varsa AVM'ler, restoranlar, oteller neden dolu? Böyle yanıt verdi...

Yayınlanma: 12.05.2024 - 08:36

Güncelleme: 12.05.2024 - 08:36

Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, X (Twitter) hesabından Türkiye'de yaşanan ekonomik krizi algılamakta güçlük çekenlere yönelik dikkat çeken bir hesap paylaştı.

“DELİRİYORUM…”

Sosyal medya mesajına "Deliriyorum" diye başlayan Prof. Dr. Demirtaş, "Madem ekonomi kötü: Neden AVM'ler dolu, neden yollar dolu, neden oteller dolu" şeklinde sorular yöneltenlere yanıt verdi.

Türkiye'de mülteciler hariç 80 milyon kişinin yaşadığını anımsatan Prof. Dr. Özgür Demirtaş, nüfusu kabaca şöyle sınıflandırdı: "10 milyonu zengin, 20 milyonu orta direk, 50 milyonu fakir."

“AKP, ZENGİNİ ULTRA ZENGİN YAPTI”

AKP'nin zengini ultra zengin, fakiri daha fakir yaptığını, orta direği ise süpürdüğünü vurgulayan Prof. Dr. Demirtaş, AVM'lerin, restoranların, otellerin ve yolların dolu olma sebebini ise şöyle açıkladı:

“Ultra zengin AVM’ye haftada bir gidiyorsa artık üç gitmeye, bir araba alıyorsa artık üç almaya, tatile bir hafta gidiyorsa artık üç hafta gitmeye, başladı… Gördüğün kalabalıklar aynı kişiler.”

Demirtaş şu ifadeleri kullandı:

“Deliriyorum:

Diyorlar ki madem ekonomi kötü: Neden AVM’ler dolu, neden yollar dolu, neden oteller dolu?

Bak AKTROL: Senin BİLE anlayacağın şekilde anlatayım:

Türkiye’de mülteciler hariç 80 milyon yaşar.

10 milyonu zengin, 20 milyonu orta direk, 50 milyonu FAKİR.

AKP zengini ULTRA zengin yaptı, orta direği sildi süpürdü, fakiri daha fakir yaptı.

Ultra zengin AVM’ye haftada bir gidiyorsa artık ÜÇ gitmeye,

Bir araba alıyorsa artık ÜÇ almaya,

Tatile bir hafta gidiyorsa artık ÜÇ hafta gitmeye başladı…

Gördüğün kalabalıklar AYNI kişiler.

SATILIK beyninle anladın mı? YOKSA ÖZGÜR DEMİRTAŞ basit anlatımı ile bir daha anlatayım mı?”