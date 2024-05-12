Özgür Demirtaş'ı 'delirttiler'! Ekonomik kriz varsa AVM'ler, restoranlar, oteller neden dolu? Böyle yanıt verdi...

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, "Kriz varsa AVM'ler, restoranlar, oteller, yollar neden dolu" çıkarımıyla ekonomik sorunları yadsıyanlara yanıt verdi. Prof. Dr. Demirtaş, bu söylem karşısında duyduğu kızgınlığı "Deliriyorum" diye dile getirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.05.2024 - 08:36
Özgür Demirtaş'ı 'delirttiler'! Ekonomik kriz varsa AVM'ler, restoranlar, oteller neden dolu? Böyle yanıt verdi...
Abone Ol google-news

Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, X (Twitter) hesabından Türkiye'de yaşanan ekonomik krizi algılamakta güçlük çekenlere yönelik dikkat çeken bir hesap paylaştı.

“DELİRİYORUM…”

Sosyal medya mesajına "Deliriyorum" diye başlayan Prof. Dr. Demirtaş, "Madem ekonomi kötü: Neden AVM'ler dolu, neden yollar dolu, neden oteller dolu" şeklinde sorular yöneltenlere yanıt verdi.

Türkiye'de mülteciler hariç 80 milyon kişinin yaşadığını anımsatan Prof. Dr. Özgür Demirtaş, nüfusu kabaca şöyle sınıflandırdı: "10 milyonu zengin, 20 milyonu orta direk, 50 milyonu fakir."

“AKP, ZENGİNİ ULTRA ZENGİN YAPTI”

AKP'nin zengini ultra zengin, fakiri daha fakir yaptığını, orta direği ise süpürdüğünü vurgulayan Prof. Dr. Demirtaş, AVM'lerin, restoranların, otellerin ve yolların dolu olma sebebini ise şöyle açıkladı:

“Ultra zengin AVM’ye haftada bir gidiyorsa artık üç gitmeye, bir araba alıyorsa artık üç almaya, tatile bir hafta gidiyorsa artık üç hafta gitmeye, başladı… Gördüğün kalabalıklar aynı kişiler.”

Demirtaş şu ifadeleri kullandı:

“Deliriyorum:

Diyorlar ki madem ekonomi kötü: Neden AVM’ler dolu, neden yollar dolu, neden oteller dolu?

Bak AKTROL: Senin BİLE anlayacağın şekilde anlatayım:

Türkiye’de mülteciler hariç 80 milyon yaşar.

10 milyonu zengin, 20 milyonu orta direk, 50 milyonu FAKİR.

AKP zengini ULTRA zengin yaptı, orta direği sildi süpürdü, fakiri daha fakir yaptı.

Ultra zengin AVM’ye haftada bir gidiyorsa artık ÜÇ gitmeye,

Bir araba alıyorsa artık ÜÇ almaya,

Tatile bir hafta gidiyorsa artık ÜÇ hafta gitmeye başladı…

Gördüğün kalabalıklar AYNI kişiler.

SATILIK beyninle anladın mı? YOKSA ÖZGÜR DEMİRTAŞ basit anlatımı ile bir daha anlatayım mı?”


Özgür Demirtaş haberleri

İlgili Haberler

Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan seçim yorumu: Nas ekonomi politikası duvara tosladı

Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan seçim yorumu: Nas ekonomi politikası duvara tosladı
Özgür Demirtaş ile Buket Aydın arasında 'Ekrem İmamoğlu' polemiği: 'Altı üstü kıytırık bir spikersin...'

Özgür Demirtaş ile Buket Aydın arasında 'Ekrem İmamoğlu' polemiği: 'Altı üstü kıytırık bir spikersin...'
Özgür Demirtaş'ın 'Kızıl Goncalar' analizi gündem oldu: 'Her biri hakkında söyleyeceklerim var...'

Özgür Demirtaş'ın 'Kızıl Goncalar' analizi gündem oldu: 'Her biri hakkında söyleyeceklerim var...'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Yarım kaşık zeytinyağının mucizevi etkileri!

Yarım kaşık zeytinyağının mucizevi etkileri!
Okçulukta Makaralı Yay Kadın Milli Takımı Avrupa şampiyonu oldu

Okçulukta Makaralı Yay Kadın Milli Takımı Avrupa şampiyonu oldu
Futbolda garip bir maç daha

Futbolda garip bir maç daha
Anneler Günü mesaisi başladı… Dalında 3 lira, internette 40 lira…

Anneler Günü mesaisi başladı… Dalında 3 lira, internette 40 lira…
Erdoğan'dan 'öğretmen cinayetine' ilişkin açıklama: 'Öğretmenlerimize yönelik şiddete ilişkin düzenleme yapacağız'

Erdoğan'dan 'öğretmen cinayetine' ilişkin açıklama: 'Öğretmenlerimize yönelik şiddete ilişkin düzenleme yapacağız'
Trendyol 1. Lig’te son durumu uzatmalar belirledi!

Trendyol 1. Lig’te son durumu uzatmalar belirledi!
Listede büyük sürprizler var! İşte kira getirisi en düşük şehirler...

Listede büyük sürprizler var! İşte kira getirisi en düşük şehirler...
Kızılcık Şerbeti fragmanı yayımlandı: Fatih pişman mı oluyor? Kızılcık Şerbeti 63. bölüm fragmanı izle

Kızılcık Şerbeti fragmanı yayımlandı: Fatih pişman mı oluyor? Kızılcık Şerbeti 63. bölüm fragmanı izle