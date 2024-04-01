Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan seçim yorumu: Nas ekonomi politikası duvara tosladı
Ekonomist Özgür Demirtaş, seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde, "İktidar partisine tarihi bir ders verilmiş gibi gözüküyor. Nas Ekonomi Politikası duvara tosladı" dedi.
Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Seçim sonuçlarının iktidar için tarihi bir ders olduğunu söyleyen Demirtaş, nas ekonomi politikasının duvara tosladığını belirtti.
Demirtaş, seçim sonuçlarına ilişkin X ( Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:
"İktidar partisine tarihi bir ders verilmiş gibi gözüküyor. Nas Ekonomi Politikası duvara tosladı. Umarım bundan ders çıkarılır ve bir daha hiçbir siyasi parti bilimsel gerçeklerin dışına çıkmaz."
İktidar partisine TARİHİ bir ders verilmiş gibi gözüküyor. Nas Ekonomi Politikası duvara tosladı.— Özgür Demirtaş (@ProfDemirtas) March 31, 2024
Umarım bundan ders çıkarılır ve bir daha hiçbir siyasi parti bilimsel gerçeklerin dışına çıkmaz.
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