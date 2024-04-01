Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan seçim yorumu: Nas ekonomi politikası duvara tosladı

Yayınlanma: 01.04.2024 - 09:03

Güncelleme: 01.04.2024 - 09:03

Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Seçim sonuçlarının iktidar için tarihi bir ders olduğunu söyleyen Demirtaş, nas ekonomi politikasının duvara tosladığını belirtti.

Demirtaş, seçim sonuçlarına ilişkin X ( Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"İktidar partisine tarihi bir ders verilmiş gibi gözüküyor. Nas Ekonomi Politikası duvara tosladı. Umarım bundan ders çıkarılır ve bir daha hiçbir siyasi parti bilimsel gerçeklerin dışına çıkmaz."