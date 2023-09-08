CHP'li Bakırlıoğlu'ndan OVP tepkisi: 'Hedefle rakamlar tutmuyor'

Yayınlanma: 08.09.2023 - 04:00

Güncelleme: 08.09.2023 - 04:00

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, hükümetin açıkladığı Orta Vadeli Programı (OVP) önceki yıllarla kıyaslayarak rakamlardaki tutarsızlığa dikkat çekti. Bakırlıoğlu, “2022 yılı için yıllık enflasyon hedefi; 2020’de yüzde 4.9’du. 2021 yılında hedef yüzde altıya yükseltilmişti. Fakat 2022 yılı enflasyonu yüzde 64.27 olarak gerçekleşti. Dün yayımlanan programda da enflasyon hedefi yüzde 65 olarak belirtildi. Yani iki yılda enflasyon hedefi 13 kattan fazla şaşmış” dedi.

“OVP’ler toz pembe bir ülke hayalciliğinden başka bir şey değil” diyen Bakırlıoğlu şu değerlendirmeyi yaptı: “Seçim ekonomisi anlayışı ülkeyi bu hale getirdi. 2024 yılı için seçim ekonomisi hazırlığı var. Türkiye’nin uzun vadeli sürdürülebilir ekonomik programlara ihtiyacı var. Kendi yaptığı programa uymayan bir hükümetle bunu yapmamız mümkün değil.”