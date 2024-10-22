Özgür Özel'den grup toplantısında asgari ücret çıkışı: 'Kabul edilemez!'
CHP Lideri Özgür Özel, asgari ücret zammı için 2025 yılı beklentilerini açıkladı. Özel, CHP Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada yeni asgari ücretin ne kadar olması gerektiğini dile getirdi.
Asgari ücret 2024 yılında net olarak 17.002 TL olarak belirlenmişti. Enflasyon beklentileri doğrultusunda ekonomik dengeleri koruyacak rakam olarak yüzde 30’luk zam en öne çıkan oran olurken, CHP’nin asgari ücret talebi de netleşmiş durumda.
ÖZGÜR ÖZEL’DEN ASGARİ ÜCRET TALEBİ
CHP'nin grup toplantısında konuşan Özgür Özel, "Türk-İş'i uzun bir aradan sonra meydanlarda gördüğümüzü önemsiyoruz. Biz Türk-İş’e ‘Bu sefer doğru yoldasınız, arkanızdayız’ diyoruz. 2002'de asgari ücretle çeyrek altın 7 tane alınıyordu. Bugün 7 çeyrek altın için 25 bin TL olması gerekiyor” derken, “Bugünkü asgari ücretle 3 çeyrek altın alınıyor. CHP olarak 30 bin TL'nin altında bir asgari ücretin asla kabul edilemez olduğunu belirtiyoruz” ifadelerini kullandı.
Etiketler: #Özgür Özel #CHP #asgari ücret
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