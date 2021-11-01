Bakan Pakdemirli yeni gübre desteğini açıkladı
Gübre fiyatlarındaki artıştan sonra Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Bu yıl hasat edilen buğday, arpa, yulaf, çavdar için gübre desteklerini yüzde 25 arttırarak ödeyeceğiz. 2022 üretim yılı için de hububat dahil tüm ürünlerde gübre desteklerini yüzde 100 artırarak ödeyeceğiz" dedi.
Bakan Pakdemirli, Orman Genel Müdürlüğü'nde tarımsal desteklerle ilgili açıklamalarda bulundu.
Son dönemde üstü üste gelen motorin ve gübre zamlarından sonra çiftçinin de maliyetleri katlanarak artmaya devam ediyor. Bekir Pakdemirli’den konuyla ilgili açıklama geldi.
ARTIŞA GEÇTİ
Bakan Pakdemirli, “Son günlerde maalesef dünya genelinde gübre ve gübre ham madde fiyatları artışa geçti. Bu yıl hasat edilen buğday, arpa, yulaf, çavdar için gübre desteklerini yüzde 25 arttırarak ödeyeceğiz” dedi.
2022 üretim yılı için de hububat dahil tüm ürünlerde gübre desteklerini yüzde 100 artırarak ödeyeceklerini belirten Pakdemirli, “Buğday, arpa, çavdar ve yulaf için 16 lira olan gübre desteğini 2021 yılı üretim için dekara 20 lira, 2022 üretim yılı için de dekara 32 lira olarak ödeyeceğiz. Diğer ürünlerde ise gübre desteklerini 2021 yılı üretim yılı için dekara 8 lira, 2022 üretim yılı için dekara 16 lira olarak ödeyeceğiz.” ifadelerini kullandı.
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