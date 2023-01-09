Paketli dondurmaya yüzde 65 zam yapıldı

Yayınlanma: 09.01.2023 - 22:05

Güncelleme: 09.01.2023 - 22:05

Son olarak temmuz ayında zam yapılan paketli dondurmaya bugün bir zam daha yapıldı.

Gelen zamla 500 gramlık bir dondurma, 22,90 liradan 39,90 liraya çıktı.

"6. AYDAN SONRA FİYAT GÜNCELLEMESİ GELİR DİYE DÜŞÜNÜYORUM"

Edirne Bakkallar ve Tekel Bayileri Esnaf Odası Başkanvekili Orhan Özçetin, bugün yaptığı açıklamada, şunları söyledi: