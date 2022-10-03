'Palamut da olmasa kimse balık yiyemeyecek'
Ordu’nun Altınordu ilçesinde balıkçı tezgahlarında palamut bolluğu yaşanıyor.
Balıkçı tezgahlarında diğer balık türlerinin aksine en çok palamut balığı bulunuyor.
Altınordu ilçesinde yaklaşık 44 yıldır balıkçılık yapan Coşkun Akgün, bu sene palamut balığının daha verimli olduğunu söyleyerek, “Karadeniz’de şu anda en fazla palamut yakalanıyor. İki senedir palamut yoktu geçen sene hiç yoktu bu sene palamut oldu. Palamut olmasaydı bu sene kimse balık yiyemezdi. Mezgit desen az çıkıyor, istavrit desen az çıkıyor diğer balık türleri de az çıkıyor ama bu sene palamutta bolluk var. Palamut tanesi 1 kilo geliyor fiyatı da 40 lira. Bir ara 50-55 liraya çıktı sonra 40 liraya düştü hiçbir şey değil bu fiyatlar ucuz” şeklinde konuştu.
Video Haberler
- Karaya vuran caretta carettaya jandarmadan yardım eli
- Ürettiği proje ile teknofest'te 1'inci oldu
- Ön ödemeli devre tatil satışına hapis cezası geliyor
- Altın Portakal, pandemi arasından sonra kortejle başladı
- 4'üncü geleneksel salçalı köfte ve gastronomi festivali
- Çöp evden kaçıp veteriner kliniğine sığındı
- Bisikletle tanıştı, bisikletle evlendiler
- Bacağını kaybettikten sonra voleybolla hayata tutundu
- Yerde bulup beslediği ebabil yanından ayrılmıyor
- 70 kilo ağırlığında yayın balığı yakaladı
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü yazarın gizemi çözüldü
- Ankara'da müzisyen öldürüldü!
- Şehidin vasiyeti ortaya çıktı
- Peker hakkında dikkat çeken iddia
- İşte CHP'nin masasındaki seçim anketi
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a jet yanıt
- İstanbul'da yağış etkili oldu
- Mahalleli direğe bağladı, bırakılan not dikkat çekti
- 'Yaşayan Nostradamus'dan dehşete düşüren tahmin
- Bu manşeti atanlar! Utandınız mı?