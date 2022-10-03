'Palamut da olmasa kimse balık yiyemeyecek'

03 Ekim 2022 Pazartesi, 07:00

Balıkçı tezgahlarında diğer balık türlerinin aksine en çok palamut balığı bulunuyor.

Altınordu ilçesinde yaklaşık 44 yıldır balıkçılık yapan Coşkun Akgün, bu sene palamut balığının daha verimli olduğunu söyleyerek, “Karadeniz’de şu anda en fazla palamut yakalanıyor. İki senedir palamut yoktu geçen sene hiç yoktu bu sene palamut oldu. Palamut olmasaydı bu sene kimse balık yiyemezdi. Mezgit desen az çıkıyor, istavrit desen az çıkıyor diğer balık türleri de az çıkıyor ama bu sene palamutta bolluk var. Palamut tanesi 1 kilo geliyor fiyatı da 40 lira. Bir ara 50-55 liraya çıktı sonra 40 liraya düştü hiçbir şey değil bu fiyatlar ucuz” şeklinde konuştu.