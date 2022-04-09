Palandöken :'Esnafa özel elektrik tarifesi olmalı'

09 Nisan 2022 Cumartesi, 11:35

Elektrikte esnafa özel faturalandırma sistemi çıkarılmasını ve ‘esnaf tarifesi’ olmasını talep eden Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Esnafımızın kazancını büyük oranda düşüren elektrik faturalarında, esnaf ticarethane statüsünden özel statüye geçirilerek faturalarda indirim sağlanmalı. Çünkü kademeli tarifede esnafımızın faturası düşmek yerine her ay daha fazla arttı. Yaz mevsimiyle dolapların, klimaların daha fazla çalışacağı da göz önünde bulundurularak esnafımıza özel bir fiyatlandırma ile ‘esnaf tarifesi’ çıkarılmalı” dedi.

Elektrik faturalarının, esnafın önemli gideri haline geldiğini ve esnaf ve sanatkârlar için elektrik faturalarında özel bir tarife gerektiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Esnafımızın en önemli gider kalemlerinden birisi elektrik faturaları. 1 Mart’tan itibaren uygulamaya geçirilen 900 Kwh sınır ile kademeli tarifenin yansımaları esnaf nezdinde olumlu olmadı. Fırınları, dolapları, buzlukları, reyonları, klimaları, tabelaları, pervaneleri, ütüleri, berber ve kuaförlerin kullandığı cihazlar ile daha yüzlerce farklı meslekte kullanılan elektrikli cihazlar esnaf ve sanatkârlarımızın olmazsa olmazı. Şimdi yaz gelirken dondurma bile satmaktan vazgeçen bakkal esnafımız, serinletici pervanelerini çalıştırmayan kafe restoran işletmecilerimiz gibi birçok farklı sektörde esnafımız bu elektrik faturalarından mustarip. Esnafımız ticarethane statüsünden çıkarılarak özel tarife uygulanmalı. Yalnızca esnafa özel, vergilerin kaldırıldığı bir elektrik faturası maliyetleri düşüreceğinden esnafın sattığı ürün fiyatlarına da olumlu yansır” değerlendirmesinde bulundu.

"NAKLİYECİ VE ÜRETİCİ DESTEKLENMELİ"

Her geçen gün artan enflasyonun düşmesi için yapılması gerekenin nakliyeci esnafı için ticari akaryakıt, üretici için ucuz akaryakıt ve gübre verilmesi olduğunu aktaran Palandöken, “Üretici ne kadar ucuza ürünü mal ederse piyasaya o kadar olumlu yansıması olur. Bugün üreticinin istediği sulamada indirimli elektrik, tarımda indirimli gübre ve akaryakıt. Aynı zamanda bu ürünlere halkın daha ucuza ulaşması için de ulaştırmada ticari akaryakıt ve esnaf için esnaf tarifesinde elektrik uygulaması olacaktır. Bunlar sağlanırsa enflasyon da düşer, halkın alım gücü de artar. Piyasalara rahatlama gelirken kalıcı bir çözüm bulunmuş olur” diye konuştu.