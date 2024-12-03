Palandöken’de kayak ve eğlence dolu bir sezon: 500 bin turist hedefleniyor

Yayınlanma: 03.12.2024 - 11:24

Güncelleme: 03.12.2024 - 11:24

Erzurum'un önemli kış turizm merkezi Palandöken, 2024-2025 sezonunda 500 binin üzerinde yerli ve yabancı turist ağırlamayı hedefliyor. Doğal kar ve suni karlama ile erken açılan sezon boyunca, kayak, snowboard, kızak gibi aktivitelerin yanı sıra buz duvarı, zipline ve insan sapanı gibi eğlenceli etkinlikler de sunuluyor.

Palandöken, uluslararası standartlardaki uzun pistleri, beş yıldızlı otelleri ve yüksek kar kalitesiyle tanınıyor. Geçen sezon 3 milyona yakın turnike geçişiyle rekor kıran merkez, Erzurum'un "2025 Turizm Başkenti" ve "Avrupa Kış Sporları Başkenti" ilan edilmesiyle daha fazla kayakseveri çekmeyi bekliyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer, sezon başlangıcında bol kar olduğunu ve pistlerin hazır olduğunu belirterek, bu yıl 500 binin üzerinde turist beklediklerini ifade etti. Palandöken'in, Avrupa ve Asya'nın önemli kayak merkezlerinden biri olarak sezonu nisan sonunda bitirmeyi planlıyor. Yeni sezonla birlikte turist sayısının önemli ölçüde artacağı tahmin ediliyor.