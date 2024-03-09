Pancar üreticisinin kaybı 680 dolar

CHP Niğde Milletvekili Fethi Gürer, pancar üreticisinin zarar ettiğini açıkladı. Ekim ayında açıklanan pancar alım fiyatlarından sonra ürününü teslim eden üreticinin parasını ancak şimdi alabildiğini belirten Gürer, “5 aylık döviz kur hesabı üzerinden 80 ton pancar üreten çiftçi 150 bin TL ödeme alacak. Kaybı 680 dolara ulaştı" dedi.

ANKA
Yayınlanma: 09.03.2024 - 12:57
Pancar üreticisinin kaybı 680 dolar
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CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, pancar üreticisinin sorunlarını dile getirdi.

Şeker pancarında geçen yıl çiftçilere bir önceki yıla göre yüzde 27 artışla bin 855 lira taban fiyat verildiğini söyleyen Gürer, enflasyon karşısında çiftçinin zaten kayba uğradığına işaret etti. Şeker pancarında taban fiyatların 5 Ekim 2023 tarihinde açıklandığının altını çizen Gürer, şunları kaydetti:

"4 Mart 2024 tarihi itibarıyla da çiftçilerin şeker pancarı paraları bankalara yatmaya başladı. O günden bugüne enflasyon etkisiyle 80 ton pancar üreten çiftçinin 680 dolarlık kaybı oluştu. En az 10 çeyrek altın daha az alıyor. O gün çiftçilere ödeme yapılmadığı için genelde ürün tesliminden 5 ay sonra para ödemesi gerçekleşiyor. Enflasyon karşısında çiftçi önemli ölçüde kayba uğradı. Sözleşmeli tarım yapılıyor.

Şeker fabrikaları özelleştirildikten sonra fabrikaların uygulamaları farklı farklı devam ediyor. Özellikle kotada sorun var. Çiftçi pancarı yine de ekmek istiyor ama ödemeler 5 ay gibi bir süreyle sarktığı için enflasyon karşısında çiftçi geliri daralıyor. Çiftçiler geçtiğimiz yıl tohumu alırken verdikleri fiyat 9-12 lira arasındaydı. Bu yıl ise tohum pancarda 17-21 lira arasında. Bir yıl öncesine göre de pancar tohum fiyatlarında önemli artış meydana geldi. Böyle giderse çiftçilerin pancar ekimleri düşecek. Tohumun, gübrenin, mazotun fiyatı artıyor. Çiftçinin gideri artıyor, geliri daralıyor.”


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