Panora AVM'de bitmeyen inceleme

Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 11:20

Güncelleme: 03 Nisan 2023 - 11:20

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun sahibi olduğu Panora AVM'de kiracılar ile yaşanan anlaşmazlıklar sürüyor.

Ticaret Bakanlığı AVM için, kiracıları ile yaşadığı anlaşmazlıklar sebebiyle, geçtiğimiz yılın nisan ayında soruşturma başlatmıştı. Benzeri soruşturmalar 4 ayda tamamlanırken Hisarcıklıoğlu'nun AVM'sinde bu soruşturma 1 yıldır bitmedi.

Kiracılardan Mustafa Avcı, açtığı dava için bakanlıktan soruşturmanın sonucunu talep etti. Bakanlık "2022 yıl sonunda tahkikat bitecek" dedi. Üstünden 4 ay geçmesine karşın soruşturma sonucu hala kiracılara verilmedi.

Avcı, "Kaynaklarımız soruşturmada usulsüzlük tespit edildiğini, soruşturma sonucunun İç Ticaret Genel Müdürü'nün masasında olduğunu ama bir aya yakın zamandır imzalamadığını söyledi" dedi.

Daha önce soruşturmayı yürüten müfettişin değiştirildiğini belirten Avcı, "Bilgi alma hakkımız engelleniyor. Birleşmiş Markalar Derneği'nin başvurduğu benzer soruşturmalar 4 ayda bitiyordu. Rıfat beyin ağırlığı mı var dosya üzerinde bilemiyoruz" diye konuştu.

