Panora AVM'de bitmeyen inceleme

Ticaret Bakanlığı'nın Ankara'da bulunan Panora AVM'de 1 yıl önce başlattığı incelemenin bir türlü bitmemesine isyan eden kiracılar 'Kimler korunuyor?' dedi.

Ali Can Polat
Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 11:20
Panora AVM'de bitmeyen inceleme
Abone Ol google-news

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun sahibi olduğu Panora AVM'de kiracılar ile yaşanan anlaşmazlıklar sürüyor.

Ticaret Bakanlığı AVM için, kiracıları ile yaşadığı anlaşmazlıklar sebebiyle, geçtiğimiz yılın nisan ayında soruşturma başlatmıştı. Benzeri soruşturmalar 4 ayda tamamlanırken Hisarcıklıoğlu'nun AVM'sinde bu soruşturma 1 yıldır bitmedi.

Kiracılardan Mustafa Avcı, açtığı dava için bakanlıktan soruşturmanın sonucunu talep etti. Bakanlık "2022 yıl sonunda tahkikat bitecek" dedi. Üstünden 4 ay geçmesine karşın soruşturma sonucu hala kiracılara verilmedi.

Avcı, "Kaynaklarımız soruşturmada usulsüzlük tespit edildiğini, soruşturma sonucunun İç Ticaret Genel Müdürü'nün masasında olduğunu ama bir aya yakın zamandır imzalamadığını söyledi" dedi.

Daha önce soruşturmayı yürüten müfettişin değiştirildiğini belirten Avcı, "Bilgi alma hakkımız engelleniyor. Birleşmiş Markalar Derneği'nin başvurduğu benzer soruşturmalar 4 ayda bitiyordu. Rıfat beyin ağırlığı mı var dosya üzerinde bilemiyoruz" diye konuştu.


TOBB Panora rifat hisarcıklıoğlu

İlgili Haberler

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: Deprem bölgesinde inşaat malzemesi fiyatları sabitlenecek

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: Deprem bölgesinde inşaat malzemesi fiyatları sabitlenecek
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'ndan vize çağrısı

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'ndan vize çağrısı
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kırklareli'nde soğuk hava deposunun açılışında konuştu

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kırklareli'nde soğuk hava deposunun açılışında konuştu

En Çok Okunan Haberler