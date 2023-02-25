TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: Deprem bölgesinde inşaat malzemesi fiyatları sabitlenecek

Yayınlanma: 25 Şubat 2023 - 13:01

Güncelleme: 25 Şubat 2023 - 14:10

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB inşaat malzemesi üretimiyle ilgili 7 sektör meclisi başkanıyla bir araya geldi.

Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu:

"Madencilerimiz, arama-kurtarma ekipleri, ilk günden itibaren organize olarak arama kurtarma çalışmalarına destek oldu. Huzurlarınızda canları pahasına bu fedakarlığı gösteren ülkemiz madencilerine ve imkanı ölçüsünde yardımda bulunan şirketlerimize, vatandaşlarımıza burada çalışan kardeşlerimize teşekkür etmek istiyorum. Aramızda olan sektörlerimiz bununla yetinmiyor ve büyük adım daha atma kararı alıyor. Devletimizin başlatacağı deprem konutları inşa projesine bizden de bir katkı olsun diyorlar. Bu kapsamda deprem bölgesine yapılacak konutlarda kullanılacak inşaat malzemeleri için fiyat sabitleme taahhüdü veriyorlar. Ham madde ve girdi maliyetlerinde artış olmadığı sürece deprem bölgesine yönelik fiyat sabitlemesine gidiyorlar. Depremden etkilenen 11 ilde yapılacak konutlarda kullanılması öngörülen inşaat malzemelerinde fiyat artırılmaması noktasında mutabakata vardılar. Kendilerine teşekkür ediyorum."

Hisarcıklıoğlu, toplantıda temsil edilen sektörlerin, depremin ilk gününden itibaren kamu yetkilileriyle koordineli şekilde deprem bölgesine yardım ve destek sağladıklarına dikkati çekerek, bu sektörlerin ayrıca, deprem konutlarının hızlı ve güvenilir şekilde bir an önce yapılabilmesi için ellerini taşın altına koyduklarını ifade etti.

Sektörlerin, kendi kontrolleri haricinde girdi maliyetlerinde artış olmadığı sürece depremden etkilenen 11 ilde ürün fiyatlarında herhangi bir artışa gitmeyeceklerinin sözünü verdiklerini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Şükürler olsun ki yardımsever iş insanlarımız, necip milletimizle birlikte dayanışma içinde hareket ederek, depremzede vatandaşlarımızı yalnız bırakmıyorlar. Kendilerine teşekkür ediyorum. Gün, her şeyden önce, bir olma, beraber olma, kenetlenme ve aynı hissiyatla kucaklaşma günüdür. Gün birlik olma günüdür. Bu kederli günleri birlikte aşacağız. Devlet-millet el ele başaracağız. Allah'ın izni ve inayetiyle, çözemeyeceğimiz hiçbir sorun, aşamayacağımız hiçbir engel, altından kalkamayacağımız hiçbir enkaz yoktur. Ülkemizin neredeyse tamamı fay hatlarıyla ve depremlerle muhatap durumdadır. Bu gerçeği değiştirmemiz veya yok saymamız imkansızdır. Önce tedbir sonra tevekkül anlayışıyla hareket etmemiz zaruridir. Bölgede bizzat şahit olduğum derin acıları ve sıkıntıları anlatmamın, kelimelerle mümkün olmadığını paylaşmak istiyorum. Ancak yaşadığımız bu büyük felaketi, milletçe tek yürek olarak hep birlikte geride bırakacağımıza da yürekten inanıyorum."