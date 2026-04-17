Papara'nın yeni sahibi belli oldu: 100 milyon dolarlık ihaleyi kim kazandı?

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF), yasadışı bahis soruşturması kapsamında kayyım atadığı PPR Holding ve bağlı ortaklığı Papara’nın satışı tamamlandı. İhaleyi Emlak Katılım Bankası kazandı.

Papara Elektronik Para’nın yanı sıra Papara Teknoloji, Papara Sigorta Aracılık Hizmetleri ve Papara Menkul Değerler şirketlerinin payları TMSF tarafından satışa sunuldu. İhale için belirlenen muhammen bedel 4.27 milyar TL, yani yaklaşık 100 milyon dolar oldu.

DEVİR İŞLEMİNE SPK ONAYI

PPR Holding ve bağlı ortaklığı Papara Menkul Değerler için düzenlenen ihalede en yüksek teklifi veren Emlak Katılım Bankası, sürecin kazananı oldu. Devir işlemiyle ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) bülteninde açıklama yayımlandı.

Açıklamada, “Papara Menkul Değerler AŞ'nin (Aracı Kurum) ortaklık yapısındaki değişikliğe izin verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiş olup Aracı Kurum'un pay devri öncesi ve sonrası ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır” ifadelerine yer verildi.