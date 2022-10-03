Patateste 40 bin tona yakın rekolte bekleniyor

03 Ekim 2022 Pazartesi, 07:00

Türkiye’nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat’ta patates hasadı başladı. Yozgat Tarım ve Orman Müdürü Tanju Özkaya, il genelinde yaklaşık 13 bin dekar alanda patates ekimi yapıldığını söyledi.

Akdağmadeni ilçesine bağlı Göndelen Vadisi içerisinde olan Ortaköy, Başçatak, Yukarı Çulhalı, Aşağı Çulhalı, Dokuz ve Kayakışla köylerinde ise bu yıl bin dönüm alana ekimi yapılan patatesin hasadına başlanıldı. 3 bin ton rekoltenin beklendiği Akdağmadeni’nde, traktör yardımıyla sökümü yapıldıktan sonra işçiler tarafından toprağı arındırılarak çuvallara doldurulan patates sofralara ulaştırılmak için satışa hazır hale getiriliyor. Patatesin kilogramı tarlada 7 liradan satışa sunuluyor.











