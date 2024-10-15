Patronlar istedi Bakanlık harekete geçti: Sığınmacılar 6 aya kadar izinsiz çalışabilecek

Yayınlanma: 15.10.2024 - 13:10

Güncelleme: 15.10.2024 - 13:19

Türkiye'de hayat pahalılığı ile mücadele eden halk iş bulmada yaşadığı sorunlar veya çalışmaların ardından alınan düşük maaşlardan şikâyetçi. Bunun en önemli nedenlerinden biri 10 milyonun üzerinde sığınmacının Türkiye'de ikame işgücü yaratması olarak gösteriliyor.

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç ise konu ile ilgili olarak geçen hafta yaptığı yazılı açıklamada, "Türkiye'de göçmene ihtiyacımız var mı deme lüksümüz olamaz" ifadelerini kullandı.

Avdagiç, "Biz şu anda yüzde 1,79 doğurganlık hızına sahip Fransa’nın altına düştük. 1,75 olan İngiltere'nin gerisindeyiz. Bunu çok hızlı bir şekilde konuşmamız lazım” yorumunu yaparak sığınmacıların Türkiye'de çalışmasını savundu.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Bu açıklamaların ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı harekete geçti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Resmi Gazete'nin 15 Ekim günkü sayısında yayımlanan Uluslararası İşgücü Kanunu uygulama yönetmeliği değişikliğiyle, yönetmeliğin “Çalışma izninden muaf tutulacak yabancılar” başlıklı 48. Maddesi'ndeki 1. fıkraya (ş) benti eklendi.

Böylelikle “6458 sayılı Kanunun 46 ncı ve 91 inci maddeleri kapsamındakilerden İçişleri Bakanlığınca sistem üzerinden bildirilenler, bildirimde belirtilen kapsam ve sürelerde” hükmü konulmuş oldu.

Yönetmeliğe göre, İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenen süreler kapsamında, sığınmacılar 6 ay süreyle çalışma izni almadan çalışabilecek. Bu düzenleme, insani ikamet izni ve geçici koruma altında bulunan yabancıları da kapsıyor.

Ayrıca, Türkiye’den başka bir ülkeye geçmek amacıyla gelen yabancılar da bu muafiyetten faydalanabilecek.

3 YILA KADAR MUAFİYET

Yönetmeliğin dikkat çeken bir diğer maddesi ise ilgili kamu kurumları tarafından bildirilen bu yabancılar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın uygun görüşü doğrultusunda, çalışma izni muafiyetinden 3 yıla kadar yararlanabilecek. Bu kategoriye giren kişiler için yalnızca çalışma izni muafiyet bilgi formu doldurulacak.