Erdoğan imzaladı! Sığınmacıların Türkiye'deki çalışma koşulları esnetildi: 6 ay izinsiz çalışılabilecek

Yayınlanma: 15.10.2024 - 09:26

Güncelleme: 15.10.2024 - 09:26

İçişleri Bakanlığı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan yönetmelikle Türkiye'ye gelen sığınmacılara yönelik yeni düzenlemeler getirdi. Güvenlik sebebiyle Türkiye’ye gelen sığınmacılar ve 'önemli hizmet' sağlayacak yabancılar, belirli sürelerle çalışma izninden muaf tutulacak.

Yönetmeliğe göre, İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenen süreler kapsamında, sığınmacılar 6 ay süreyle çalışma izni almadan çalışabilecek. Bu düzenleme, insani ikamet izni ve geçici koruma altında bulunan yabancıları da kapsıyor.

Ayrıca, Türkiye’den başka bir ülkeye geçmek amacıyla gelen yabancılar da bu muafiyetten faydalanabilecek.

3 YILA KADAR MUAFİYET

Yönetmeliğin dikkat çeken bir diğer maddesi ise ilgili kamu kurumları tarafından bildirilen bu yabancılar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın uygun görüşü doğrultusunda, çalışma izni muafiyetinden 3 yıla kadar yararlanabilecek. Bu kategoriye giren kişiler için yalnızca çalışma izni muafiyet bilgi formu doldurulacak.

Profesyonel yabancı sporcular, antrenörler ve spor personelini için de düzenleme getirildi. Bu kapsamda 'Spor meşruhatlı vize' alma zorunluluğunun kaldırıldı. Bu kişiler, federasyonlar ya da kulüplerle olan sözleşmeleri süresince çalışma izni olmadan Türkiye’de çalışabilecek.

SÜRE ESNETİLDİ

Yönetmelikte yapılan diğer bir düzenleme de çalışma izni muafiyeti başvurularına ilişkin süre sınırıyla ilgili. Daha önce Türkiye'ye giriş tarihinden itibaren 30 gün içinde yapılması gereken başvurular, artık yabancının Türkiye’de yasal olarak bulunduğu süreler içinde herhangi bir zamanda yapılabilecek.

Yeni düzenlemeyle Türkiye'ye gelen sığınmacıların ve önemli katkı sağlayabilecek yabancıların çalışma izni süreçleri kolaylaştırılırken, sporcular gibi belirli meslek grupları için de muafiyetler genişletildi.