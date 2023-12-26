Pazar payları düşük olsa da Gri Sigorta ve Mellce Sigorta’nın batışı etkiledi: ‘Güvence’ öne çıkıyor

Yayınlanma: 26.12.2023 - 04:00

Güncelleme: 26.12.2023 - 04:00

Güvence Hesabı, temelde trafik, tehlikeli madde, maden çalışanları gibi zorunlu sigortalar kapsamında özellikle sigortalının belirlenememesi ya da sigorta yaptırılmaması halinde kişilere koruma sunuyor. Bu açıdan bedensel hasarlar öne çıkıyor. Bunun yanında mali sorunları nedeniyle ruhsatı geri alınan ya da iflas eden şirketlerdeki sigortalılara da hizmet veriyor.

Gri Sigorta AŞ ve Sınırlı Sorumlu Mellce Karşılıklı Sigorta Kooperatifi’nin 28 Kasım’da “mevzuata aykırı uygulama ve kötü yönetim” nedeniyle Güvence Hesabı’na aktarılması ise hem bu hesabın önemini ortaya koydu hem sektörle ilgili sermaye tartışmalarını yeniden hareketlendirdi. İki şirketin pazar payının yüzde 0.36 ile sınırlı olduğu açıklansa da Gri Sigorta ve Mellce Sigorta’nın nasıl bir hasara yol açtığı, kaç sigortalıyı etkilediği henüz netleşmedi. 125 bin sigortalı ve 1 milyar liralık hasadan söz ediliyor. Bu iki şirketten hizmet alanlarla ilgili poliçe yenileme, hasar ihbarı süreçleri ise devam ediyor. Bu gözle Güvence Hesabı’nın verilerine bakmak ilginç sonuçlar ortaya koyuyor:

56 BİN 494 ADET

En büyük ödemenin yapıldığı başlık “sigortanın yaptırılmadığı durumlar.” Bu kapsamda ilk 9 ayda 210.8 milyon lira, 1998’den bugüne 1.9 milyar lira ödeme yapıldı. Dosya sayısı 9 ayda 926, toplamda 56 bin 494 adet.

Bir diğer önemli başlık “sigortalının tespit edilememesi”. İlk 9 aylık ödeme 59.1 milyon lira, toplamda ise 502 milyon lira. Dosya sayısı ilk 9 ayda 372, toplamda 11 bin 109 adet.

Ayrıca “çalıntı veya gasp edilen araçlar için” ödeme ilk 9 ayda 1.3 milyon lira, toplamda 14.4 milyon lira oldu. Dosya sayısı ilk 9 ayda 6, toplamda 285 adet.

Ruhsatı iptal edilen şirketlerle ilgili ise yılın ilk 9 ayında 40.7 milyon liralık ödeme yapıldı. Toplam ödeme 898.6 milyon lira oldu. Bu tür ödemelerle ilgili dosya sayısı verisi bulunmuyor.

‘ORMANIN GÖZLERİ’ 245 BİN HEKTAR ARAZİYE BAKIYOR

Anadolu Sigorta’nın, orman varlıklarının korunması için Orman Genel Müdürlüğü ile birlikte başlattığı “Ormanın Gözleri” projesinin, Payment Systems Magazine (PSM) Ödülleri’nde “sosyal sorumluluk” kategorisinde “Altın Ödül” kazandığı açıklandı. Halen süren projeyle ilgili

bilgi veren Anadolu Sigorta Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Koordinatörü Berna Semiz Ergüntan, “Yüksek teknolojik donanımıyla faaliyete geçen 5 kulede, 7/24 kesintisiz gözetleme olanağına eriştik. 245 bin hektar orman arazisini koruma aldık” dedi.

‘BÜYÜME YOLCULUĞUNDA SPORDAN DA BESLENİYORUZ’

AXA Sigorta Üst Yöneticisi Yavuz Ölken, şirketinin değerler ortağı teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile birlikte Brand&Sport Summit’in “Sihir Yok Takım Var” başlıklı oturuma katılarak sporun önemine dikkat çekti. Şirketlerinin sürdürülebilir gelişim ve büyüme yolculuğunda beslendikleri kaynaklardan birinin de spor olduğunu belirten ve takım olmanın önemini vurgulayan Ölken, “Takım içerisinde yer alan çeşitlilik, farklı düşünme biçimleri ve farklı yetenekler işlerin ilerlemesine, gelişim göstermesine katkı sağlar” dedi.

‘ÜLKEMİZDE SİGORTALI KOBİ ORANI YÜZDE 31’

Monopoli Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Bonofiyel, KOBİ’lerin faaliyetlerini sürdürürken herhangi bir zarara uğrama olasılığına karşı çeşitli sigortaları yaptırması gerektiğini belirtti. KOBİ’lerin sigorta yaptırma oranlarının Türkiye’de hâlâ yüzde 31 civarında olduğunu vurgulayan Bonofiyel sözlerini şöyle sürdürdü:

“Oysa sigorta KOBİ’ler için ihmal edilmemesi gereken bir husus. Çünkü işleri için çok önemli yatırımlar yapıyorlar ve başlarına gelebilecek bir olay ile tüm bunlar yok olabiliyor. Ayrıca poliçe kadar önlem almak da çok şart. Çünkü yaşanan çok büyük hasarlar incelediğinde aslında bu boyutta olmaması gereken hasarlar olduğu görülüyor.” Bonofiyel, siber saldırıların da KOBİ’ler için büyük tehlike olduğunu anlattı.

SAVUNMASIZ ÜLKELER ‘İKLİM’DEN KORUNMALI

Howden Group Holdings Üst Yöneticisi David Howden, iklim değişikliğinin etkileri konusunda özel sektörün atması gereken adımları dile getirdi.

Cambridge Üniversitesi’nin özel araştırmasının sonuçlarının, temelde sigortalanabilir olan iklimle ilişkili felaketler nedeniyle en küçük ve korunmasız ülkelerin GSYH’lerinin yüzde 100’ünden fazlasını kaybedilebileceğini gösterdiğini vurgulayan Howden, şöyle devam etti: “Bu ülkeleri daha fazla yatırım yapılabilir hale getirmek hayati. Özel sektörün bunun arkasında durması ve projeler başlatabilmesi için bağışçı ülkeler destek sağlamalı.” Howden Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Atınç Yılmaz ise “Afet yardımı finansmanını güçlendirmek öncelik verdiğimiz temel konular arasında yer alıyor” dedi.

‘EN ÇOK KAZANDIRAN SEKTÖR SİGORTACILIK’

İnfo Yatırım, yeni yayımladığı “2024 Finans Araştırma Raporu” kapsamında Borsa İstanbul’da (BİST) en çok kazandıran sektörleri de açıkladı. Buna göre 2023’te BİST’te yatırımcısını en çok sevindiren sektör 14 Aralık itibarıyla yüzde 145.39 ile sigortacılık olurken “KOBİ sanayi” yüzde 125.47, “spor” hisseleri yüzde 118.89, “taş ve toprak” ise yüzde 107.05 ile yüzde 100’ün üzerinde getiri sağladı.

Rapora göre yerel seçimlerin etkisinin genel seçim kadar fazla olmayacağı düşünülüyor. Reel getirideki pozitiflik beklentisi ve risksiz getirilerin enflasyona yaklaşması ile hisse ve sektörler ön plana çıkacak. Sigortacılık yine gözde olacak. Şirket yerel seçime kadar dolar kurunun 32 TL, enflasyonun yüzde 64.8 olacağını tahmin ediyor.

SEKTÖRDEN KISA KISA

Türkiye Sigorta’nın, Kasım 2023’teki 6.6 milyar TL’lik rekor üretim ile 11 aylık brüt prim üretimini yüzde 152 artışla 50.8 milyar TL’ye taşıdığı açıklandı. Üretime sağlık, kasko, yangın sigortaları önemli katkı yaptı.

Yapı Kredi müşterilerinin, bankanın kredi kartlarıyla kendileri ya da çocukları için yapacakları BES ve 18 yaş altı BES başvurularında 200 TL Worldpuan kazanacağı açıklandı. Kampanya için son tarih 31 Aralık.

BNP Paribas Cardif, kuruluşunun 50. yılını kutluyor. Bu kapsamda şirket, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılı anısına “Kredi Kartı Koruma Hayat Sigortası” yaptıran müşterileri adına TEMA’ya 5 bin adet fidan bağışladı.

Fibasigorta’nın, ürünlerini Fibabanka üzerinden de tüketicilerle buluşturacağı açıklandı. Fibasigorta Genel Müdürü Erol Öztürkoğlu, “İlerleyen dönemlerde satış ağımızı genişletmeye devam edeceğiz” dedi.

REASÜRANS MALİYETİ YÜKSELİYOR

Milli Reasürans Genel Müdürü Utku Özdemir, reasürans pazarının zorlu bir sürece girdiğine dikkat çekti.

Genel müdür yardımcılarıyla birlikte bir toplantı düzenleyen Özdemir şunları vurguladı: “Reasürans açısından Kahramanmaraş depreminin esas etkilerini 2024 ve sonraki yıllarda göreceğiz. Beklenen İstanbul depremi de buna ilave olacak. Ayrıca küresel oyuncuların risk iştahındaki azalma da önemli. Zaten hem 2022 hem 2023’te kapasite çok daraldı. Bugün doğru fiyat için küresel firmaları ikna etmeye çalışıyoruz. Bu tüm sigorta sektörünü doğrudan etkileyecek. Ancak sigorta şirketlerinin artan maliyeti müşterilerine nasıl yansıtacağını onların politikaları belirleyecek.” Maliyetlerinin yeni yıl için Avro bazında özellikle yangın ve mühendislik sigortaları için yüzde 100 arttığını belirten Özdemir, bu sürece genel ekonomik öngörülebilirlik ve kredi notuyla ilgili yeni gelişmelerin önemli katkı vereğini ifade etti. Toplantıda verilen bilgiye göre Türkiye’de toplam 6 milyar Avroluk reasürans kapasitesi bulunuyor.

EĞİTİM VE SANAT

Milli Reasürans’ın 1929’da kurulduğunu anımsatarak faaliyet sonuçlarıyla ilgili de bilgi veren Özdemir, 30 Eylül itibarıyla 19.6 milyar liralık aktif ve 9.4 milyar liralık özkaynağa ulaştıklarını, prim hacminin de 6.7 milyar lira olduğunu açıkladı. 33 şirketin plasmanında yer alan şirket, “bölüşmeli” reasüransta yüzde 25-30 pazar payıyla lider. “Riskleri yurtdışına yeterince devredebiliyoruz, en önemli kriter olan ‘zamanında hasar ödeme’yi iyi yapıyoruz” diyen Özdemir, portföylerinin yüzde 25’inin de yurtdışı işler kaynaklı olduğunu vurguladı. Pazara yeni giren Türk Reasürans ilgili soruyu da yanıtlayan Özdemir, “Birbirimizi bütünlüyoruz” dedi.

Ayrıca şirketinin toplumsal cinsiyet eşitliğinden kültür ve sanata, mesleki eğitimden amatör sporlara kadar çok çeşitli konulara büyük önem verdiğini kaydeden Utku Özdemir, çalışanlarının verimli ve mutlu olabilmeleri için gerekli iş ortamını sağlamayı da görev edindiklerini anlattı.

YENİLİKÇİ GİRİŞİME DESTEK SAĞLIYORLAR

Aksigorta’nın, İTÜ Çekirdek’in her yıl desteklediği girişimlerin en iyilerinin belirlendiği Big Bang Start-up Challenge etkinliğinde, Kolay Captanomy ve Newky’a hibe sağladığı açıklandı.

Aksigorta Strateji ve Bireysel Bankasürans Direktörü Elif Horasan, “Parasal desteğin yanı sıra bu girişimlerle birlikte çalışıyoruz, mentorluk desteği veriyoruz, önemli iş ortaklarımızdan biri oluyorlar. Şirket olarak bu alanda sektörel bir ekosistem oluşturma hedefimiz kapsamında girişimlerin ticarileşmesi ve global başarı hikâyeleri oluşturmalarını desteklemeye devam edeceğiz’’ dedi.

‘MEMNUNİYET HER ZAMAN ÖNCELİĞİMİZ’

Magdeburger Sigorta’nın onarım sunan yeni ürünü “KaskolaMAG” ve kaliteli hizmet veren “MAG Servis” ağını tanıttığı açıklandı.

Bu kapsamda yeni sigorta ürününün yüzde 30’a varan oranlarda fiyat avantajı sunduğunu söyleyen Magdeburger Sigorta Genel Müdürü Ceyhan Hancıoğlu, “Bu ürünü, sürücülerimizin araç onarımlarında ve beklenmedik durumlarla karşılaştıklarında sağladığımız avantajlarla, yanlarında olduğumuzu ve güvenliklerini ön planda tuttuğumuzu hissetmeleri amacıyla özenle tasarladık. Sigortalılarımızın güvenliği ve memnuniyeti her zaman önceliğimiz” dedi.

‘TÜM PAYDAŞLARLA GELECEĞE YÜRÜYORUZ’

Unico Sigorta, kuruluşunun 35. yılını İstanbul’da özel bir törenle kutladı. Burada konuşan Unico Sigorta Genel Müdürü Ender Güzeler şunlara dikkat çekti:

“Köklerimizden aldığımız güç ve insan odaklı yaklaşımımız ile tüm paydaşlarımızla birlikte geleceğe yürüyoruz. Bu süreçte müşterilerimizin ihtiyaçlarını tespit ettik, beklentilerini yönettik. Süreçlerimizi değiştirdik, verimli hale getirdik. Tüm iş yapış biçimlerimizi ve değer zincirimizi aynı çizgide hizaladık. Şirketimiz bugün geldiğimiz noktada hiç olmadığı kadar güçlü ve kararlı bir şekilde varlığını sürdürüyor.”