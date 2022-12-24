Pazar tezgahlarının en ucuz balıkları: Hamsi ve istavrit

24 Aralık 2022 Cumartesi, 07:00

Sezon başında bol olan palamut yerini hamsi, istavrit, çinakop gibi küçük balıklara bıraktı. Tezgahlarda fiyatların ise geçen haftaya göre düştüğü dikkat çekti. Karaköy Balıkçılar Çarşısı'nda en ucuz balık hamsi 60-70 liradan satılıyor, geçtiğimiz hafta hamsinin kilo fiyatı 100 liraydı. Balıkçılar önümüzdeki günlerde fiyatların daha da düşebileceğini belirtiyor.

Hamsi ve istavrite şuan talebin fazla olduğunu söyleyen balıkçı Samet Balyemez, "Palamutun azalmasıyla, hamside bolluk başladı. İstavrit, sarıkanat, çinakop, levrek tezgahları süslüyor. Fiyatlar şuan uygun. Hamsi irileştikçe fiyatı artıyor. Şuan en ucuz balık hamsi ve istavrit. Hamsi ve istavritin fiyatı 70 lira civarında. Fırtına ve lodos olmazsa fiyatların daha da düşmesi beklenebilir" diye konuştu.

"PALAMUT SEZONU BİTTİ"

Mustafa Sancaktaroğlu isimli balıkçı da "Palamut sezonu bitti, küçük balıklar tezgahlara geliyor. Tezgahlarda çeşitlilik çok fakat fiyatlar biraz pahalı. Palamutu olta balıkçıları tutuyor, bu sebeple az geliyor. Palamutun tanesi 100 lira civarında. Şuan hamsi ve istavrit 50 lira civarından başlıyor. Vatandaş bu ara en çok hamsiye talep gösteriyor" dedi.