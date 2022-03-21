Pazarda 'kredi kartı' ile alışveriş dönemi
Adana’da pazarcılık yapan bir esnaf, vatandaşlara kredi kartıyla satış imkanı sunması dikkat çekiyor.
Semt pazarlarında yumurta satarak geçimini sağlayan Muhittin Çınar, işlerini arttırmak için pos cihazı aldı.
Kredi kartı ile pazarda yumurta sattığını görenlerin şaşırdığını belirten Çınar, müşterilerinin çoğunun bu uygulamayı ilk defa gördüğünü kaydetti.
“ŞAŞIRAN ÇOK”
Konuyla ilgili açıklamada bulunan pazarcı Muhittin Çınar, “Müşterilerimiz marketlerde bunun avantaj olduğunu söylüyordu. Bende zaten vergi ödediğim için böyle bir uygulama başlatmayı düşündüm. Şaşıran çok. ‘Yumurtayı pazardan kredi kartıyla mı alacağız?’ diyen de çok. Semtine göre kredi kartı kullanan sayısı da artıyor” dedi.
Kredi kartıyla yumurta alanlardan Ali Demir uygulamadan memnun olduğunu belirterek, “Üzerinde nakit parası olmayanlar için çok güzel bir uygulama. Daha önce hiçbir pazarda görmedim. İlk defa burada gördüm” ifadelerini kullandı.
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