Pazarlarda kartla ödeme dönemi başlıyor: Tarih açıklandı!

Pazarlarda alışveriş yaparken nakit para bulundurma zorunluluğu ortadan kalkıyor. Türkiye genelindeki pazarcı esnafını yakından ilgilendiren yeni bir sistem için hazırlıklar tamamlandı. Bundan böyle pazarlarda nakit paranın yanı sıra kredi kartı da kullanılabilecek.

UYGULAMA 15 AĞUSTOS'TA DEVREYE GİRİYOR

Uygulama 15 Ağustos’ta yürürlüğe girecek. Bu tarihten itibaren tüm pazarcı esnafı satışlarında POS cihazı kullanmak zorunda olacak.

Komisyon oranlarının yüksekliğine dair şikayetler üzerine bankalarla yapılan görüşmeler sonucu oranlarda indirime gidildi.

Yetkililer, söz konusu uygulamanın hem tüketiciye hem de esnafa büyük kolaylık sağlayacağını vurguluyor. Yeni sistem sayesinde pazar alışverişleri daha hızlı ve güvenli hale gelirken, esnaf açısından da nakit taşıma riski en aza indirilecek.