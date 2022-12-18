Pazartesi 6 hisse üzerindeki tedbir kalkacak

Haklarında tedbir kararı olan 6 hisse üzerindeki kısıtlamalar pazartesi kalkıyor.

cumhuriyet.com.tr
18 Aralık 2022 Pazar, 07:00
Pazartesi 6 hisse üzerindeki tedbir kalkacak
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Haklarında tedbir kararı olan hisseler, 19 Aralık 2022 günü seans açılışında üzerindeki tedbirler kalkmış olarak işlem görmeye başlayacak.

Sona eren tedbirler ve ilgili şirketler şunlar:

BAKAB- BAK AMBALAJ

(1) Açığa Satış yasağı

(2) Kredili İşlem yasağı 

 ELITE- ELITE NATUREL ORGANIK GIDA

 (1) Açığa Satış yasağı

 (2) Kredili İşlem yasağı

 ITTFH- ITTIFAK HOLDING

  (1) Açığa Satış yasağı

  (2) Kredili İşlem yasağı

KRONT- KRON TEKNOLOJI

 (1) Açığa Satış yasağı

 (2) Kredili İşlem yasağı 

ODAS- ODAS ELEKTRIK

   (1) Açığa Satış yasağı

   (2) Kredili İşlem yasağı 

PNLSN- PANELSAN CATI CEPHE

 (1) Açığa Satış yasağı

 (2) Kredili İşlem yasağı


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