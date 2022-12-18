Pazartesi 6 hisse üzerindeki tedbir kalkacak
Haklarında tedbir kararı olan 6 hisse üzerindeki kısıtlamalar pazartesi kalkıyor.
Haklarında tedbir kararı olan hisseler, 19 Aralık 2022 günü seans açılışında üzerindeki tedbirler kalkmış olarak işlem görmeye başlayacak.
Sona eren tedbirler ve ilgili şirketler şunlar:
BAKAB- BAK AMBALAJ
(1) Açığa Satış yasağı
(2) Kredili İşlem yasağı
ELITE- ELITE NATUREL ORGANIK GIDA
(1) Açığa Satış yasağı
(2) Kredili İşlem yasağı
ITTFH- ITTIFAK HOLDING
(1) Açığa Satış yasağı
(2) Kredili İşlem yasağı
KRONT- KRON TEKNOLOJI
(1) Açığa Satış yasağı
(2) Kredili İşlem yasağı
ODAS- ODAS ELEKTRIK
(1) Açığa Satış yasağı
(2) Kredili İşlem yasağı
PNLSN- PANELSAN CATI CEPHE
(1) Açığa Satış yasağı
(2) Kredili İşlem yasağı
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