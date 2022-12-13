Halka arz patlaması: 2023’te hangi şirketler borsaya girecek?

13 Aralık 2022 Salı, 13:02

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yılbaşından itibaren yüzde 168 getiriyle dünya genelinden pozitif ayrışırken, son iki ayda yüzde 57 kazançla 2000' yılından’den bu yana en güçlü iki aylık performansını sergiledi.

BIST 100 endeksi bu dönemde dolar bazında yüzde 56 yükseldi. Buna rağmen endeks, dolar bazlı rekorundan uzakta.

Artış nedeniyle borsa, enflasyondan korunmak isteyenlerin de merkezi oldu.

Veri Analiz Platformu (VAP) istatistiklerine göre, Borsa İstanbul’daki yerli yatırımcı sayısı, 30 Kasım itibariyle 3,3 milyonu aştı.

Bu tablo, halka arzlar açısından uygun bir ortam yarattı. Halka arzların bazıları olumlu piyasa koşullarına, bazılarıysa düzeltme dönemlerine denk geldi.

HALKA ARZ SONRASI 16 KATINA ÇIKAN VAR

Getiri sıralamasına bakıldığında halka arzı sonrası en yüksek getiriyi sağlayan hisse İmaş Makine oldu. Şirket halka arzından bugüne yüzde 1599 getiri sağladı. Onu marttaki halka arzından bu yana yüzde 1540 getiri sağlayan Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri izledi. Hidropar yüzde 709’luk, Hun Yenilenebilir Enerji yüzde 604’lük, Pardus GSYO yüzde 476’lık halka arz sonrası getirisiyle onları takip eden diğer hisseler oldu.

Yılın ilk çeyreğine yakın halka arz edilmesine karşılık nispeten daha düşük getiri sağlayanlarsa BMS Birleşik Metal, Ensari Deri, Gür-Sel Taşımacılık, Sun Tekstil, Hitit Bilgisayar gibi şirketler oldu.

TABLO NEREYE EVRİLECEK?

Ekonomim.com'dan Barış Erkaya'nın haberine göre, 2023' ile birlikte borsanın yeni şirketleri arasına başka dev şirketlerin de katılabilir.

Bu şirketlerin halka arzının 2022’ye benzeyip benzemeyeceğini belirleyecek en önemli kriterse yeni yatırımcı girişinin devam edip etmeyeceği olacak.

Beklenen halka arzlar şöyle:

* SMM Tekstil A.Ş.

* HDM Çelik Boru San. ve Tic. A.Ş.

* Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş.

* Grainturk Tarım A.Ş.

* Bülbüloğlu Vinç San. ve Tic. A.Ş.

* Astor Enerji A.Ş.

* EYG Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

* Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri San. Tic. A.Ş.

* SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş.

* Söke Değirmencilik San. ve Tic. A.Ş.

* Maçkolik İnternet Hizmetleri Tic. A.Ş.

* Çavuşoğlu Demir Çelik Geri Dönüşüm San. Tic. A.Ş.

* Tezkim Tarımsal Kimya San. ve Tic. A.Ş.

* Oncosem Onkolojik Sistemler San. ve Tic. A.Ş.

* Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri San. Tic. A.Ş.

* Kaymet Metal İmalat San. ve Tic. A.Ş.

* Kıraç Galvaniz San. ve Tic. A.Ş.

* Netcad Yazılım A.Ş.

* Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Tic. ve San. A.Ş.

* Mikro Yazılımevi Yazılım Hizmetleri Bilgisayar San. ve Tic. A.Ş.

* OutMedya İletişim A.Ş.

* Destek Finans Faktoring A.Ş.

* Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş.

* Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş.

* IBS Isıtma Soğutma Havalandırma Taahhüt San. ve Tic. A.Ş.

* Güllük Mandalya Turizm Liman İşletmeleri A.Ş.

* Sümer Faktoring A.Ş.

* Omega Elektrik Pano A.Ş.

* Doğuş Planet Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri A.Ş.