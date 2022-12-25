Pazartesi günü 5 hisse üzerindeki tedbir kalkacak: İşte o hisseler...
Haklarında tedbir kararı olan 5 hisse üzerindeki kısıtlamalar pazartesi günü kalkacak.
Hisseler, 26 Aralık 2022 Pazartesi günü seans açılışında üzerindeki tedbirler kalkmış olarak işlem görmeye başlayacak.
Sona eren tedbirler ve ilgili şirketler şunlar:
1- MANAS- MANAS ENERJI YONETIMI
-Açığa Satış yasağı
-Kredili İşlem yasağı
-Brüt Takas
2- HKTM- HIDROPAR HAREKET KONTROL
-Açığa Satış yasağı
-Kredili İşlem yasağı
-Brüt Takas
3- AYEN- AYEN ENERJI
-Açığa Satış yasağı
- Kredili İşlem yasağı
4- ESEN- ESENBOGA ELEKTRIK
-Açığa Satış yasağı
-Kredili İşlem yasağı
5- GMTAS- GIMAT MAGAZACILIK
-Açığa Satış yasağı
-Kredili İşlem yasağı
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