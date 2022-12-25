Pazartesi günü 5 hisse üzerindeki tedbir kalkacak: İşte o hisseler...

Haklarında tedbir kararı olan 5 hisse üzerindeki kısıtlamalar pazartesi günü kalkacak.

cumhuriyet.com.tr
25 Aralık 2022 Pazar, 07:00
Pazartesi günü 5 hisse üzerindeki tedbir kalkacak: İşte o hisseler...
Abone Ol google-news

Hisseler, 26 Aralık 2022 Pazartesi günü seans açılışında üzerindeki tedbirler kalkmış olarak işlem görmeye başlayacak.

Sona eren tedbirler ve ilgili şirketler şunlar:

1- MANAS- MANAS ENERJI YONETIMI

-Açığa Satış yasağı

-Kredili İşlem yasağı

-Brüt Takas

2- HKTM- HIDROPAR HAREKET KONTROL

-Açığa Satış yasağı

-Kredili İşlem yasağı

-Brüt Takas

3- AYEN- AYEN ENERJI

-Açığa Satış yasağı

- Kredili İşlem yasağı

4- ESEN- ESENBOGA ELEKTRIK

-Açığa Satış yasağı

-Kredili İşlem yasağı

5- GMTAS- GIMAT MAGAZACILIK

-Açığa Satış yasağı

-Kredili İşlem yasağı


borsa Borsa İstanbul Tedbir kararı kısıtlama

En Çok Okunan Haberler