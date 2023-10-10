Son dakika... THY, İsrail seferlerini durdurdu

Son dakika haberi...Türk Hava Yolları (THY), çatışmaların devam ettiği İsrail'e seferlerin durdurulduğunu açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.10.2023 - 19:38
Son dakika... THY, İsrail seferlerini durdurdu
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