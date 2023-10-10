Son dakika... THY, İsrail seferlerini durdurdu
Son dakika haberi...Türk Hava Yolları (THY), çatışmaların devam ettiği İsrail'e seferlerin durdurulduğunu açıkladı.
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