Pegasus'tan yurtdışı uçak biletlerinde dev kampanya!

Pegasus Hava Yolları, seyahat planı yapan yolculara yönelik yeni bir bilet kampanyası başlattı. Pegasus’un duyurduğu kampanya kapsamında, BolBol üyelerine özel yurtdışı uçak biletleri 9 Euro + vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

PEGASUS BİLET KAMPANYASI NE ZAMANA KADAR GEÇERLİ?

Pegasus’un BolBol üyelerine özel olarak sunduğu 9 Euro kampanyası, 29 Ocak 2026 tarihinde başladı. Kampanya kapsamında bilet satışları, 30 Ocak 2026 saat 23.59’a kadar devam edecek.

KAMPANYA HANGİ TARİHLERDEKİ UÇUŞLARI KAPSIYOR?

Pegasus bilet kampanyasıyla satın alınan yurtdışı uçak biletleri, 16 Şubat 2026 ile 30 Nisan 2026 tarihleri arasındaki seçili uçuşlarda kullanılabilecek. Kampanya, belirli hatlar ve sınırlı koltuk sayısı ile geçerli olacak.