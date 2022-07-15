Pegasus'tan çalışanlarına zam kararı

15 Temmuz 2022 Cuma, 16:00

Temmuz ayı itibarıyla zam yapan şirketlere Pegasus da katıldı.



AirportHaber'in edindiği bilgiye göre; THY ve TGS'nin ardından Pegasus da çalışanlarına zam kararı aldı. Buna göre; şirket Temmuz ayında personeline ortalama yüzde 45 oranında zam yaptı. Ancak şirketin bazı birimlerdeki maaş artış oranı daha fazla oldu.



Teknik çalışanlarına yüzde 45'in üzerinde zam kararı alınırken, ortalama zam oranı yüzde 45 oldu.



THY YÜZDE 47 TGS YÜZDE 43 ZAM YAPMIŞTI

Asgari ücrete yapılan zammın ardından gözlerin çevrildiği THY'de çalışanlara yüzde 47,3, THY'nin iştiraklerinden TGS çalışanlarına da yüzde 43 zam yapılmıştı.

