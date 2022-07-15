Pegasus'tan çalışanlarına zam kararı
Havayolu şirketi Pegasus 'un çalışanlarına zam yapma kararı aldığı öğrenildi.
Temmuz ayı itibarıyla zam yapan şirketlere Pegasus da katıldı.
AirportHaber'in edindiği bilgiye göre; THY ve TGS'nin ardından Pegasus da çalışanlarına zam kararı aldı. Buna göre; şirket Temmuz ayında personeline ortalama yüzde 45 oranında zam yaptı. Ancak şirketin bazı birimlerdeki maaş artış oranı daha fazla oldu.
Teknik çalışanlarına yüzde 45'in üzerinde zam kararı alınırken, ortalama zam oranı yüzde 45 oldu.
THY YÜZDE 47 TGS YÜZDE 43 ZAM YAPMIŞTI
Asgari ücrete yapılan zammın ardından gözlerin çevrildiği THY'de çalışanlara yüzde 47,3, THY'nin iştiraklerinden TGS çalışanlarına da yüzde 43 zam yapılmıştı.
Video Haberler
- Hıncal Uluç'un sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme
- Aracın çarptığı scooter sürücüsü taburcu edildi
- Cübbeli'den Diyanet'e: 'Uyuyor musunuz?'
- Hizbullah'a özel yol!
- Hasköy Yahudi Mezarlığı'na saldırı
- İş makinesiyle düğün konvoyunun önünü kesip bahşiş aldı
- Bakırköy'de akaryakıt dolu tır alt geçide sıkıştı
- 15 Temmuz mesajında 'enflasyon' vurgusu
- İstanbul'da çeteler arasında çatışma
- 'Kendin gibi hasta arkadaşlarınla...'
En Çok Okunan Haberler
-
- Donald Trump'ın eski eşi Ivana Trump öldü
- BİM'de skandal görüntüler: Suya atıldı ve...
- 'Oyuncularımızla iyi bir sinerji yakaladık'
- Mehmet Şef'ten MasterChef yarışmacısına iş teklifi
- '36 yerinden bıçaklanmış'
- Baydemir ve bakan birlikte açmış
- Hizbullah'a özel yol!
- Eski AKP’li isim için harekete geçildi
- 'Kendin gibi hasta arkadaşlarınla...'
- 'Bu sırrı daha fazla taşıyamadı'