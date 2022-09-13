Pegasus'un yolcu sayısı yıllık yüzde 16 arttı
Pegasus'un ağustos ayında yolcu sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16 artışla 2,97 milyon oldu. Yolcu sayısı 2019 yılı aynı ayına göre ise yüzde 2 azaldı.
Pegasus Hava Taşımacılığı Anonim Şirketi tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şirketin yolcu sayısının 2019'a göre azaldığı ancak geçen yıla göre artış kaydettiği bildirildi.
Pegasus'un ağustos ayında yolcu sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16 artışla 2,97 milyon oldu. Yolcu sayısı 2019 yılı aynı ayına göre ise yüzde 2 azaldı.
Pegasus'tan KAP'a yapılan açıklamaya göre, aynı dönemde doluluk oranı yüzde 89,8 olarak gerçekleşti. Böylece geçen yılın aynı ayından 7,2 puan daha yukarı, 2019 yılı aynı ayından 2,3 puan daha aşağı gelindi.
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