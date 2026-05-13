Pekin ziyareti arifesinde ABD ve Çin Seul'de masada: Kritik görüşme öncesi temaslar başladı

ABD ve Çin arasında uzun süredir devam eden ticaret ve jeopolitik gerilimler kapsamında yeni bir müzakere süreci başladı. Güney Kore'nin başkenti Seul’de yapılan görüşmelerde küresel güvenlik, enerji krizi ve ticari anlaşmazlıklar öne çıktı.

ABD VE ÇİN HEYETLERİ SEUL’DE BİR ARAYA GELDİ

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng liderliğindeki heyetler, Mart ayında planlanan ancak İran savaşı nedeniyle ertelenen zirvenin hazırlıkları kapsamında Seul’de görüşmelere başladı.

Görüşmeler, yaklaşık 10 yıl sonra ilk kez bir ABD başkanının Pekin’e yapması beklenen ziyaret öncesinde kritik bir aşama olarak değerlendiriliyor.

GÜNDEMDE TİCARET DEĞİL GÜVENLİK VE ENERJİ VAR

Bloomberg’in haberine göre Seul’de yürütülen temaslarda ticari rekabetten çok küresel güvenlik ve enerji krizi öne çıktı.

Washington yönetimi, İran petrolüne bağımlı olan Çin’e, Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması için Tahran üzerinde baskı kurması yönünde çağrıda bulunuyor.

Çin ise ABD’nin bölgede yürüttüğü gemi eskort operasyonlarına katılma çağrılarına henüz yanıt vermedi.

TİCARET KURULU MEKANİZMASI GÜNDEMDE

Tarafların, Paris görüşmelerinde gündeme gelen ve ticari anlaşmazlıkların yönetilmesini amaçlayan kalıcı “Board of Trade” (Ticaret Kurulu) mekanizması üzerinde çalıştığı belirtildi.

ABD’nin İran ham petrolünü işleyen Çinli rafinerilere yönelik yaptırımları ise müzakerelerde en sert başlıklardan biri olarak öne çıkıyor.

ABD-ÇİN GERİLİMİNİN ARKA PLANI

ABD ile Çin arasındaki ekonomik ilişkiler, Trump’ın ikinci döneminde artan tarifeler, teknoloji kısıtlamaları ve nadir toprak elementleri üzerindeki rekabet nedeniyle daha da gerilmişti.

Çin’in küresel tedarikte kritik rol oynadığı nadir toprak elementleri ve ABD’nin teknoloji alanındaki kısıtlamaları, iki ülke arasındaki anlaşmazlıkları derinleştirdi.

GEÇMİŞ MÜZAKERE TRAFİĞİ

İki ülke heyetleri, geçen yıl mayısta İsviçre’nin Cenevre kentinde, haziranda Londra’da, temmuzda Stockholm’de, eylülde Madrid’de, ekimde Kuala Lumpur’da ve bu yıl martta Paris’te bir araya gelmişti.

Beşinci tur görüşmelerin ardından taraflar, karşılıklı tarife artışlarını 90 günlük periyotlarla iki kez askıya almış ve ekonomik anlaşmazlıkların çözümüne yönelik geçici bir mutabakat çerçevesinde uzlaşmaya varıldığını açıklamıştı.