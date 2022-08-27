Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran baklavacı kardeşler işlerini büyüttü

27 Ağustos 2022 Cumartesi, 14:06

Pendik’te hamile kadın ve eşinin bulunduğu araca saldıran magandalar Hasan ve Hüseyin Sel’in sahibi olduğu Seydioğlu Baklava hakkında Seyidoğlu Baklavaları’nın açtığı dava sonucunda mahkeme ihtiyati tedbir kararı almıştı. Mahkeme ihtiyati tedbir kararını kabul ederek, Seydioğlu’nun her türlü yayın, tanıtım malzemesi, mal, ürün, ambalaj, tabela, afiş, broşür, reklam, ilan ve internet üzerinden tanıtım kullanımlarının tedbiren önlenmesine hükmetti. Mahkeme ayrıca Seydioğlu’nun tabelalarının tedbiren sökülmesine de karar verdi.

5 ŞUBEYE SAHİPLER

Kararın ardından Seydioğlu Baklava’ya ait dükkânların tabelaları indirilip yerine ‘Hasan ve Hüseyin Seydioğlu Baklavaları’ ismi ile satışa devam ettiler. Olayın yaşandığı 7 Temmuz 2019 yılında 2 şubeye sahip olan kardeşler şu an bir genel merkez, bir fabrika ve toplam 6 şubeye sahipler.

NE OLMUŞTU?

Pendik’te 6 Temmuz 2019 tarihinde Yunus Emre Bahçıvan ve 7 aylık hamile eşi Ayfer Bahçıvan ile Hasan Sel ve Hüseyin Sel arasında yol verme yüzünden tartışma çıkmıştı. Araçlarından inen Sel kardeşler, müştekilerin yanına gitmiş, Hasan Sel arabaya el ve ayaklarıyla vurarak aracın sol dikiz aynasını kırmış ve aracın ön kaputuna çıkıp tepinmişti.

İddianamede, Seydioğlu Baklava’nın sahipleri Hasan Sel ve Hüseyin Sel’in “kara ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma”, “mala zarar verme” ve cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından 5’er yıl 4’er aydan 20'şer yıla kadar hapsi istenmişti.

Olayın ardından tutuklanan sanıklar 22 gün tutuklu kaldıkları cezaevinden davanın ilk celsesinde tahliye edilmişti. Yargılamayı yapan mahkeme, sanıklar Hasan Sel ve Hüseyin Sel’i iki ayrı suçtan 5'er yıl hapis cezasına çarptırmıştı. Kardeşlerin cezasını istinaf bozdu. Bu yıl yeniden görülen davada, iki sanık için 24 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.