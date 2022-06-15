Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran baklavacı kardeşlere 24,5 yıl hapis istemi

15 Haziran 2022 Çarşamba, 13:15

İstanbul'un Pendik ilçesinde, hamile kadının bulunduğu araca saldıran baklavacı kardeşler için 24 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.

Anadolu 59. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Hüseyin Sel ile Hasan Sel katıldı. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu.

Sanık Hüseyin Sel, müştekilerin kendi aracına arkadan çarptığını ve kimsenin otomobilinin önünü kesmediği iddia etti.

Sanık Hüseyin Sel, "Her insan gibi ben de arabama kast ya da taksirle dahi olsa arkadan çarpıldığında inip, çarpan şahısla konuşmak istedim. Müştekilere yönelik herhangi bir haksız eylemim bulunmamaktadır. Abime yönelik ise engelleyici ve önleyici davranışlarda bulundum. Sözlerimle, abimin davranışlarını önlemeye çalıştım. Abimi uyararak davranışlarını engellemeye çalıştığım ortada olmasına rağmen ‘hürriyeti tehdit’ ile nasıl suçlandığımı dahi anlamamaktayım" diye konuştu.

Diğer sanık Hasan Sel ise önceki savunmalarını tekrar ettiğini kaydettiğini belirtti.

24 YIL 6 AYA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, otomobili Hüseyin Sel’in kullandığını ve müştekilerin otomobili hamle yaptığını hatırlattı.

Sanıkların boş olan yolda, herhangi bir olumsuzluğa meydan vermemek için uzaklaşmadıklarının belirtildiği mütalaada araçlarını durdurup müştekilerin araçlarına doğru hamle yaptıkları ifade edildi.

Savcı, her iki sanığın da "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 5’er yıldan 24 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

Savcılık, Hasan Sel hakkında "Kara ulaşım araçlarını alıkoyma" suçundan hapis cezası verildiğini ve bu hükmün kesinleştiğini belirterek cezada hükmün açıklanmasının geri bırakıldığını hatırlattı.

''ETKİN PİŞMANLIK HÜKÜMLERİ UYGULANMASIN'' TALEBİ

Savcılık Hüseyin Sel hakkında ise bu suçtan düşme kararı verilmesini talep etti.

Ayrıca mütalaada sanıkların, müştekilerin aracın kapısını kilitlemesi nedeniyle bir zarar veremeyeceklerini anlayıp, vatandaşların müdahalesiyle eylemlerini sonlandırdıklarını öne sürerek sanıklar hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmamasını istedi.

Taraf avukatları mütalaaya karşı savunma hazırlayabilmek için süre talep etti. Mahkeme taraflara süre vererek duruşmayı erteledi.