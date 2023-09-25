Perakende ve inşaatta güven arttı, hizmette azaldı

Yayınlanma: 25.09.2023 - 11:05

Güncelleme: 25.09.2023 - 11:05

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Eylül 2023’e ilişkin Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endekslerini açıkladı.

Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi eylül ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 2 oranında azalarak 113,0 değerine geriledi.

Endeks perakende ticaret sektöründe yüzde 3,0 oranında artarak 117,7 değerini alırken, inşaat sektöründe ise yüzde 1 oranında artarak 88,3 değerine yükseldi.

EN BÜYÜK DÜŞÜŞ TALEBE YÖNELİK BEKLENTİDE

Hizmet sektöründe en büyük düşüş yüzde 4,2 ile ‘gelecek 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisinde’ yaşandı.

Perakendede artışı destekleyen önemli unsur ise ‘gelecek 3 aylık dönemde iş hacmi-satış beklentisi’ tarafında yaşandı. Buna göre, bu beklenti bir önceki aya göre yüzde 6,5 yükseldi.

İnşaatta ise ‘gelecek 3 aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi’ aylık yüzde 3,7 arttı.