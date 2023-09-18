'TÜİK' protestosunda 5 sendikacının 4,5'ar yıla kadar hapsi istendi: 'Bu dava açlığa mahkum edilenlerin davasıdır'

Birleşik Kamu İş Konfederasyonu'nun, 9 Haziran 2022'de açıklanan enflasyon oranlarını protesto için Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) önünde düzenlediği eylemde gözaltına alınan 5 sendika yöneticisinin, 4,5'ar yıla kadar hapsi istendi.

DHA
Yayınlanma: 18.09.2023 - 13:29
'TÜİK' protestosunda 5 sendikacının 4,5'ar yıla kadar hapsi istendi: 'Bu dava açlığa mahkum edilenlerin davasıdır'
Abone Ol google-news

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu'nun üyeleri, geçen yıl 9 Haziran'da, açıklanan enflasyon oranlarını protesto etmek için TÜİK önünde açıklama yapmak istedi.

Emniyet güçlerinin izin vermemesi ve polisin biber gazlı müdahalesiyle o dönemki Genel Başkan Mehmet Balık, dönemin Konfederasyon Mali Sekreteri Mücahit Dede, Eğitim-İş Merkez Denetleme Kurulu Başkanı Himmet Suat Sadış, Denizli Şube Başkanı Namık Kemal Aydoğan ve Ankara 3 Nolu Şube Başkanı Doğan Dağdelen gözaltına alındı. 5 sendikacı, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

19 EYLÜL'DE HAKİM KARŞISINA ÇIKACAKLAR

Arbedenin de yaşandığı olaylarla ilgili Ankara Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 5 sendika yöneticisi hakkında 4,5'ar yıla kadar hapis cezası istendi. Sendika yöneticileri, 19 Eylül'de Ankara 34'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

Birleşik Kamu İş'ten yapılan açıklamada, TÜİK'in hesaplama yöntemleri eleştirilerek, bu davanın TÜİK tarafından açlığa mahkum edilenlerin davası olduğuna yer verildi.

Açıklamada "Ne TÜİK’in manipülasyonlu rakamlarına ne de yandaş konfederasyonun maskelenmiş satış sözleşmesine teslim olacağız. Emekçilerin alın terini çalanlara karşı mücadelemiz sürecek" denildi. 

 


Player Alanı
Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu tüik enflasyon enflasyon raporu

İlgili Haberler

Son dakika... TÜİK açıkladı: Temmuzda ücretli çalışan sayısını açıkladı

Son dakika... TÜİK açıkladı: Temmuzda ücretli çalışan sayısını açıkladı
Kadın cinayetlerinde eski İçişleri Bakanı Soylu ile TÜİK verileri uyuşmadı: Kafalarını kuma gömüyorlar

Kadın cinayetlerinde eski İçişleri Bakanı Soylu ile TÜİK verileri uyuşmadı: Kafalarını kuma gömüyorlar
KESK'ten toplu iş sözleşmesi açıklaması: 'TÜİK verileri esas alınırsa iş bırakacağız'

KESK'ten toplu iş sözleşmesi açıklaması: 'TÜİK verileri esas alınırsa iş bırakacağız'

En Çok Okunan Haberler