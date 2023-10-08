Peş peşe indirimler pompaya yansıdı: 8 Ekim 2023 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...
Benzin, motorin ve LPG'ye gelen peş peşe indirimler pompaya yansıdı. 8 Ekim 2023 benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatları ne kadar? İşte güncel akaryakıt fiyatlar...
Akaryakıtta peş peşe yaşanan fiyat değişimlerin ardından yurttaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
3 Ekim Salı günü LPG grubuna 69 kuruş zam yapılmıştı. Hafta içinde ise benzinin litresine de üst üste toplam 3 lirayı geçen indirim yapılmıştı.
Motorinin litre fiyatına ise 7 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 90 kuruş indirim gerçekleşti.
GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE
İstanbul
Motorin litresi 37.34
Benzinin litresi 33.58
Ankara
Motorin litresi 37.91
Benzinin litresi 34.19
İzmir
Motorin litresi 38.09
Benzinin litresi 34.3
LPG'nin litresi ise 18.89 liraya satılıyor.
Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.
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