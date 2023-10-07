Araç sahipleri dikkat: Motorine indirim pompaya yansıdı! 7 Ekim 2023 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...

Petrol fiyatlarındaki dalgalanmayla birlikte yurttaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Benzinin ardından motorin fiyatlarına da indirim geldi. 7 Ekim 2023 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar? İşte güncel fiyatlar...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.10.2023 - 09:07
Araç sahipleri dikkat: Motorine indirim pompaya yansıdı! 7 Ekim 2023 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...
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Akaryakıtta peş peşe yaşanan fiyat değişimlerin ardından yurttaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

3 Ekim Salı günü LPG grubuna 69 kuruş zam yapılmıştı. Hafta içinde ise benzinin litresine de üst üste toplam 3 lirayı geçen indirim  yapılmıştı.

MOTORİNE İNDİRİM

Motorinin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 90 kuruş indirim yapıldı. 

Benzin fiyatlarına ise herhangi bir değişim yok.

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE

İstanbul

Motorin litresi 37.34

Benzinin litresi 33.58

Ankara

Motorin litresi 37.91

Benzinin litresi 34.19

İzmir

Motorin litresi 38.09

Benzinin litresi 34.3

LPG'nin litresi ise 18.89 liraya satılıyor.

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.


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