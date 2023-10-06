Benzine ikinci indirim pompaya yansıdı! Motorine de indirim yolda... 6 Ekim 2023 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...

Yayınlanma: 06.10.2023 - 09:06

Güncelleme: 06.10.2023 - 09:11

Akaryakıtta peş peşe yaşanan fiyat değişimlerin ardından yurttaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

BENZİNE İNDİRİM GELDİ

27 Eylül'de benzin fiyatlarına yapılan 1 lira 94 kuruşluk indirimin ardından son olarak 3 Ekim Salı günü LPG grubuna 69 kuruş zam yapılmıştı.

Dün benzine 2 lira 7 kuruşluk indirim geldi. Bugün ise benzine 1 lira 14 kuruşluk bir fiyat indirimi daha geldi.

MOTORINE İNDİRİM YOLDA!

Sektör kaynaklarının aktardığına göre, motorinde de yarından itibaren geçerli olmak üzere 2.92 TL indirim bekleniyor.

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE

İstanbul

Motorin litresi 40.24

Benzinin litresi 33.5

Ankara

Motorin litresi 40.81

Benzinin litresi 34.1

İzmir

Motorin litresi 40.99

Benzinin litresi 34.21

LPG'nin litresi ise 18.89 liraya satılıyor.

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.