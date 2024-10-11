Benzin fiyatlarına üst üste zam! Bu gece tekrar zamlanacak
Akaryakıt fiyatlarına zamlar devam ediyor. Bugün benzine yapılan 64 kuruşluk zammın ardından, gece yarısından itibaren 95 kuruşluk bir artış daha bekleniyor.
Benzin fiyatlarına gece yarısı yeni bir zam daha geleceği bildirildi. Gündüz saatlerinde yapılan 64 kuruşluk artıştan sonra, gece yarısından itibaren benzine 95 kuruşluk bir zam daha öngörülüyor.
Motorin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor. Dün motorine 77 kuruş zam yapılmıştı.
Güncel Akaryakıt Fiyatları:
İstanbul
Benzin: 43,57 - 43,69 TL
Motorin: 43,45 - 43,52 TL
Ankara
Benzin: 44,09 TL
Motorin: 44,01 TL
İzmir
Benzin: 44,54 TL
Motorin: 44,53 TL
Akaryakıt Fiyatları Nasıl Belirleniyor?
Petrol Piyasası Kanunu’na göre, 1 Ocak 2005'ten bu yana Serbest Fiyatlandırma Sistemi uygulanıyor. Akaryakıt dağıtım şirketleri depo satış fiyatlarını serbestçe belirleyebiliyor ve bayilere tavsiye edilen tavan pompa satış fiyatlarını sunuyor. Bayiler, bölgesel rekabet koşullarına göre fiyatlarını belirleyebiliyor. Türkiye’de akaryakıt perakende fiyatları rekabet şartlarına göre şekilleniyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Balkondaki halılar hakkındaki gerçek ortaya çıktı!
- 'Domuz eti' skandalına ilk açıklama
- Sedat Peker’den ‘Köfteci Yusuf’ açıklaması
- Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde dehşet
- Beyrut'ta gazetecilere canlı yayında saldırı!
- Can Bonomo 'intihar' iddialarına açıklık getirdi
- Fatih Terim'den yeni kural önerisi!
- Albay Cebeci, İBB'de daire başkanı oldu
- Türkiye Kupası'nda karşılaşma yarıda kaldı!
- Yeniden Cumhurbaşkanı adayı olacak mı?