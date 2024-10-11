Benzin fiyatlarına üst üste zam! Bu gece tekrar zamlanacak

Benzin fiyatlarına üst üste zam! Bu gece tekrar zamlanacak

Akaryakıt fiyatlarına zamlar devam ediyor. Bugün benzine yapılan 64 kuruşluk zammın ardından, gece yarısından itibaren 95 kuruşluk bir artış daha bekleniyor.

cumhuriyet.com.tr
11 Ekim 2024 Cuma, 09:56
Benzin fiyatlarına üst üste zam! Bu gece tekrar zamlanacak

Benzin fiyatlarına gece yarısı yeni bir zam daha geleceği bildirildi. Gündüz saatlerinde yapılan 64 kuruşluk artıştan sonra, gece yarısından itibaren benzine 95 kuruşluk bir zam daha öngörülüyor.

Benzin fiyatlarına üst üste zam! Bu gece tekrar zamlanacak

Motorin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor. Dün motorine 77 kuruş zam yapılmıştı.

Güncel Akaryakıt Fiyatları:

Benzin fiyatlarına üst üste zam! Bu gece tekrar zamlanacak

İstanbul

Benzin: 43,57 - 43,69 TL

Motorin: 43,45 - 43,52 TL

Benzin fiyatlarına üst üste zam! Bu gece tekrar zamlanacak

Ankara

Benzin: 44,09 TL

Motorin: 44,01 TL

Benzin fiyatlarına üst üste zam! Bu gece tekrar zamlanacak

İzmir

Benzin: 44,54 TL

Motorin: 44,53 TL

Benzin fiyatlarına üst üste zam! Bu gece tekrar zamlanacak

Akaryakıt Fiyatları Nasıl Belirleniyor?

Petrol Piyasası Kanunu’na göre, 1 Ocak 2005'ten bu yana Serbest Fiyatlandırma Sistemi uygulanıyor. Akaryakıt dağıtım şirketleri depo satış fiyatlarını serbestçe belirleyebiliyor ve bayilere tavsiye edilen tavan pompa satış fiyatlarını sunuyor. Bayiler, bölgesel rekabet koşullarına göre fiyatlarını belirleyebiliyor. Türkiye’de akaryakıt perakende fiyatları rekabet şartlarına göre şekilleniyor.

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