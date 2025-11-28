Petrol devlerinin kârları düşüyor: Uzmanlar 2026 uyarısı yaptı!

Dünyanın en büyük 12 petrol şirketi, Ocak-Eylül 2025 döneminde toplam kârlarını yaklaşık 26 milyar dolar azaltarak ortalama 160 milyar dolara düşürdü. ABD’li ExxonMobil, Chevron, ConocoPhillips, Halliburton, Schlumberger ve Baker Hughes ile Hollandalı Shell, İngiliz bp, Fransız TotalEnergies, İtalyan Eni, Norveçli Equinor ve Suudi Aramco’nun 2025’in 9 aylık dönemindeki toplam kârı bu seviyede gerçekleşti.

ŞİRKET BAZINDA KÂRLAR GERİLEDİ

Saudi Aramco’nun kârı yüzde 6,5 düşerek 78,8 milyar dolara, ExxonMobil yüzde 14,5 azalarak 22,3 milyar dolara indi. Shell yüzde 23,5 düşüşle 15,3 milyar dolar, TotalEnergies yüzde 15,2 azalışla 11,7 milyar dolar, Chevron yüzde 34 kayıpla 9,5 milyar dolar, bp yüzde 23,4 düşüşle 5,9 milyar dolar kâr açıkladı.

Equinor’un kârı yüzde 40,5 azalışla 4,4 milyar dolara, Eni yüzde 13,7 azalışla 4,4 milyar dolara, Schlumberger ise yüzde 26,5 kayıpla 2,5 milyar dolara geriledi. ConocoPhillips yüzde 4,8 düşüşle 2 milyar dolar, Baker Hughes yüzde 5,5 azalışla 1,7 milyar dolar, Halliburton ise yüzde 25 düşüşle 1,5 milyar dolar kâr açıkladı.

PETROL FİYATLARI KÂRLARI BASKILIYOR

Primary Vision Network Enerji ve Ekonomi Analisti Osama Rizvi, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, "Şirket kârlılığındaki daralmanın temel nedeni petrol fiyatlarındaki gerileme oldu" dedi. Rizvi, ABD Enerji Enformasyon İdaresi’nin (EIA) Kasım 2025 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu’na atıf yaparak, düşük petrol fiyatlarının büyük petrol şirketleri için kârlılık baskısının 2026’da da süreceğine işaret ettiğini belirtti.

KÜRESEL ARZ FAZLASI VE JAPONYA SİNYALLERİ İZLENMELİ

Rizvi, küresel petrol piyasalarında yüksek arz ve potansiyel petrol fazlası riskine dikkat çekerek, yatırımcıların özellikle Japonya’dan gelecek ekonomik sinyalleri izlemesi gerektiğini vurguladı. ABD, Çin ve Avro Bölgesi’ndeki ekonomik gelişmelerin talebi sınırlayabileceğini ifade etti.

ARZ FAZLASI DÖNEMİNİN 2026’YA KADAR SÜRECEĞİ ÖNGÖRÜLÜYOR

Energy Intelligence Group Petrol Piyasaları Ekonomisti Julien Mathonniere, piyasadaki arz fazlası nedeniyle fiyatların baskı altında kalacağını söyledi. Mathonniere, "Arz fazlası döneminin 2026’ya kadar sürmesi bekleniyor. Bu koşullarda fiyatların piyasayı yeniden dengelemeye yardımcı olması gerekecek" dedi.

Mathonniere, ExxonMobil, Chevron, Shell, TotalEnergies ve bp gibi büyük şirketlerin rafinaj marjlarının güçlü olmasının destek sağladığını, ancak genel olarak düşük petrol fiyatları ve yükselen borçluluk nedeniyle özellikle küçük üreticiler için risklerin devam ettiğini vurguladı.

BRENT TAHMİNİ 2026 İÇİN TEMKİNLİ

Mathonniere, Brent petrol fiyatlarının 2026 boyunca 50-60 dolar bandında geçmesini beklediklerini belirterek, "Brent’in yıllık ortalama 65 dolar civarında gerçekleşmesini öngörüyoruz" dedi.