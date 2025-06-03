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Petrol fiyatları arttı: Benzin ve motorine zam geldi!

Petrol fiyatları arttı: Benzin ve motorine zam geldi!

3.06.2025 09:45:00
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Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Petrol fiyatları arttı: Benzin ve motorine zam geldi!

Akaryakıt fiyatları bir kez daha zamlandı. Benzin ve motorin fiyatlarındaki değişim sürücüler tarafından yakından takip ediliyor. Yeni fiyatlar büyükşehirlerde farklılık gösteriyor.

Global piyasalarda yaşanan dalgalanmalar döviz kurlarındaki hareketlilik, petrol fiyatlarındaki artış ve ÖTV artışları akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Dün gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatına 4 kuruş, motorin fiyatına ise 8 kuruş zam yapıldı.

Peki, 3 Haziran 2025 itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel benzin ve motorin fiyatları ne durumda?

3 Haziran 2025 Salı günü itibarıyla şehir şehir akaryakıt fiyatları:

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

  • Benzin litre fiyatı: 46.89 TL
  • Motorin litre fiyatı: 46.19 TL
  • LPG litre fiyatı: 26.19 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

  • Benzin litre fiyatı: 46.74 TL
  • Motorin litre fiyatı: 46.07 TL
  • LPG litre fiyatı: 25.60 TL

ANKARA

  • Benzin litre fiyatı: 47.55 TL
  • Motorin litre fiyatı: 47.04 TL
  • LPG litre fiyatı: 26.09 TL

İZMİR

  • Benzin litre fiyatı: 47.89 TL
  • Motorin litre fiyatı: 47.38 TL
  • LPG litre fiyatı: 26.04 TL
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