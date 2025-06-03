Petrol fiyatları arttı: Benzin ve motorine zam geldi!

Global piyasalarda yaşanan dalgalanmalar döviz kurlarındaki hareketlilik, petrol fiyatlarındaki artış ve ÖTV artışları akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.
Dün gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatına 4 kuruş, motorin fiyatına ise 8 kuruş zam yapıldı.
Peki, 3 Haziran 2025 itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel benzin ve motorin fiyatları ne durumda?
3 Haziran 2025 Salı günü itibarıyla şehir şehir akaryakıt fiyatları:
İSTANBUL AVRUPA YAKASI
- Benzin litre fiyatı: 46.89 TL
- Motorin litre fiyatı: 46.19 TL
- LPG litre fiyatı: 26.19 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI
- Benzin litre fiyatı: 46.74 TL
- Motorin litre fiyatı: 46.07 TL
- LPG litre fiyatı: 25.60 TL
ANKARA
- Benzin litre fiyatı: 47.55 TL
- Motorin litre fiyatı: 47.04 TL
- LPG litre fiyatı: 26.09 TL
İZMİR
- Benzin litre fiyatı: 47.89 TL
- Motorin litre fiyatı: 47.38 TL
- LPG litre fiyatı: 26.04 TL